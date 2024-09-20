Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Yerlikaya, Narin sorusuna 'sus' işaretiyle cevap verdi /20 Eylül 2024 13:51

Bakan Yerlikaya, Narin sorusuna 'sus' işaretiyle cevap verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, muhabirlerin kendisine yönelttiği Narin Güran cinayetine ilişkin soruya “sus” işareti yaparak yanıt verdi.

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Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti, Türkiye’yi derinden sarstı. Milyonlarca yurttaş, Narin cinayetiyle hüzne boğulurken Narin cinayeti hala tam olarak aydınlatılamadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise bugün dikkat çeken bir davranışa imza attı. Ali Yerlikaya, 8 yaşında katledilen Narin Güran’a ilişkin kendisine bir soru yönelten muhabire, 'sus' işareti yaparak yanıt verdi.

Konu hakkında, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan NOW Haber Muhabiri Sevgi Şahin, "İçişleri Bakanı Narin'i sorduk 'sus' işaretiyle yanıt verdi. Ardından 'konu adliyede bu kadar basit bekliyoruz' dedi" ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamada, valinin ise sorduğu soruya, “Bakanı bir uğurlayalım sonra” dediğini, ardından ise aracına binerek gittiğini belirten Şahin, “'Çember daraldı' diyen il Jan. Komutanıysa hızla uzaklaştı. Narin cinayeti aydınlanmadı.” ifadelerini kaydetti.
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