Bakan Yerlikaya yanlış kişiye tweet attı!

İşte o paylaşım:













BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yanlış bir paylaşım yapıldı.İçişleri Bakanlığı'nın 23 Mart 2025 tarihli X paylaşımında yer alan, "İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması" başlıklı gönderinin altına Ali Yerlikaya'nın şahsi hesabından "bunu kopyalayıp" ifadesi yazıldı.Gönderi, hatanın fark edilmesinin ardından jet hızıyla silindi."Bunu kopyalayıp" yazılan gönderinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmalarının ardından görevden alınmalarına ilişkin duyuru olması dikkat çekti.İBB'ye yönelik 5.dalga operasyonda gece saatlerinde 22 kişi tutuklandı.Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklandı.Tutuklanan 5 belediye başkanının İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınması bekleniyor.