Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklamalar: Trafik cezaları artıyor

CNN Türk'te konuşan Bakan Yerlikaya, 'Türkiye Yüzyılı'nın sadece ekonomik veya teknolojik gelişmeleri değil, aynı zamanda toplumsal barışı ve güvenliği de kapsadığını belirterek, huzur ortamının sağlanmasının bu yüzyılın en öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Biz şehirlerimizde ve kırsalımızda terörle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, göç, düzensiz göçle mücadele, asayişle ilgili kişi ve mal varlığına karşı suçlarla mücadele ediyoruz. Ama bir alan var ki, trafikle ilgili, evet trafiğin düzen ve güven içerisinde olmasıyla ilgili üzerimizde çok büyük bir görev var" dedi.





"2023'te bir günde 17 ölüm var. 2002’nin sonunda bir günde ölen sayısı 24'tü. Oralardan yani AK Parti ilk iktidara geldiğinde günde 25 20, 2023’te 17,4. Ben geldiğim zaman almış olduğumuz trafik başkanlığından brifingde baktı ki rakamlar çok hızlı yukarıya gidiyor. Bizim de bir sözümüz var sayın cumhurbaşkanımızın milletin evi Külliye'de vatandaşlarımıza bir sözü var. 2021’in şubat ayında sayın cumhurbaşkanımız iki sayılı bir genelge yayınladı güvenli trafik güvenli Türkiye mottosuyla dedi ki tıpkı Birleşmiş Milletler’in tavsiyesi bütün ülkeler olduğu gibi orada 2030’a kadar dünyada trafikten sebep can kayıplarını %50 düşürmemiz lazım. 2050’de de bunu sıfırlamamız lazım. Bunla ilgili bakanlar zirvesi yapıldı ve deklere edildi. 2050’de bu işi sıfırlayacağız. Bunlar için üçer yıllık bir eylem planı yapıldı. Koordinasyon görevi içişleri Bakanlığı’na verildi.









'1 YILDA DENETİM YÜZDE 50 ARTIRILDI'





USULSÜZ ÇAKAR KULLANIMI





'EN FAZLA ÖLÜME NEDEN OLAN HIZ İHLALİ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik yasasında yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:2030'a gelindiğinde günlük ortalama can kaybı hedefimiz 7,16. Biz yapabileceğimize inanıyoruz, o yüzden buradayız. Şu anda Meclis'te Komisyonda görüşme devam ediyor. Trafikte güvenlikle ilgili altyapıya ihtiyacımız var. Trafik güvenliğiyle ilgili eğitim de çok önemli. 4 ve 9. sınıflarda 1 saat zorunlu ders var. Eğitim ve Jandarma birimlerimize son 6 yılda 50 milyon kişiye eğitim verildi.1 yılda denetimi yüzde 50 artırdım. Ceza sayısını yüzde 44 artırdık, 10 milyon ceza yazdık. 10 milyon işlem yapmamıza rağmen 197 kişiyi kurtarabildik. Trafikte araç sayımızı yüzde 48 artırdık. Ekip sayısını yüzde 36 artırdık. Radar sayısını 2023'ten bu yana yüzde 17,5 artırdık.Yasa dışı çakarla ilgili toplumumuzda çok büyük bir nefret oluşmuştu. 1 maddelik bir değişiklik yaptık. Ceza 138 bin lira oldu ehliyeti 30 gün geri alınıyor aracı da 30 gün trafikten men ediliyor. 1 yılda 100 bin araç denetlenmiş 6 bin ceza işlem yapıldı. Valiler toplantısında kamu ya da özel araçta kanunsuz çakar kullanılıyorsa kendilerine güvenmesinler dedim. Ben valilerime talimat verdim.En fazla ölüme neden olanlardan ilki hız ihlali. Ardından şerit izleme, geçiş önceliği, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bu 5 cezayı masaya yatırdık. 2024'te ölümlü kazalardaki hız ihlalinin toplam kural hataları içindeki oranı yüzde 47,2. 2024'te hız kazalarında her gün 10 kişi öldü. TÜİK verilerine göre; kazaların yüzde 79'u yerleşim yeri, yüzde 21'i yerleşim yeri dışında meydana geliyor."