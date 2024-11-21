Bakan Yerlikaya'dan şoke eden açıklama: Öldürülen kadınları suçladı

BU YILIN 10 AYINDA 276 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ
Bold Medya'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Yerlikaya, kadın cinayetlerine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:
“KADES, 18 Mart 2018’de Süleyman (Soylu) Bakan döneminde mükemmel bir uygulama başlamış. Olaya en yakın hareket halindeki adam işini bırakıyor, oraya gidiyor. Böyle bir talimat var. Akdeniz Parlamenter Assemblesi’nin Paris’teki 15. Genel Kurulu’nda KADES, ödül alıyor. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2021 yılında 100 bin kadın nüfusuna göre kadın cinayeti ortalama oranı 1,1; 2022 yılında 1,2 olmuş. Maalesef dünyada yukarıya doğru bir yükseliş trendi var, bunu BM söylüyor. Kadına şiddetle ilgili sıfır tolerans diyoruz. 2022’de 284, 2023’te 309, 2024’ün ilk 10 ayında 276 tane kadın cinayeti var.
‘ADAM GELİNCE KAPIYA AÇMIŞ’
Elektronik kelepçeyle ilgili kapasite sorunuz yok. Bin 500 olan kapasiteyi 5 bine artırabiliriz hızlıca, bu konuda bir sorunumuz yok. Biz koruma kararı aldığımız kadına bir belge imzalatıyoruz. Koruma kararı aldıktan sonra belgedeki 11 maddeyi polisler okuyor. ‘Seni korumaya aldık ama buna riayet et’ diyor. Diyor ki mesela; ‘Şüphelinin size yaklaşması halinde en yakın korunaklı yere geçerek kolluktan direkt yardım iste. Şüpheliyle sakın yüz yüze görüşme.’ Çünkü tecrübe ile sabit. Bunların hepsini onlara okuyoruz. Haftada bir gün muhtara ‘buraya gelip giden var mı’ diye soruyoruz. İstihbarat artık ona takılıyor. İlk defa söylüyorum; koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi şuradaki ikazımıza uymadan, kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu.”
AKP’Lİ AYDEMİR DE ÖLDÜRÜLEN KADINLARI SUÇLAMIŞTI
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclisi’nde söz alan AKP’li Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir de kadın cinayetlerine ilişkin “Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım” demişti. Aydemir, sözlerinin ardından AKP’den ihraç edilmiş, sonraki meclis toplantılarına da katılmamıştı.