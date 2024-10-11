Bakan Yerlikaya'nın 'Gereği yapıldı' çıkışı şovda kaldı: AKP'li isimler iki ayda serbest

Her geçen gün skandal yargı kararlarına bir yenisi ekleniyor. “Gereği yapıldı” açıklamasıyla gözaltına alınan veya tutuklanan şüpheliler kısa sürede sessiz sedasız serbest bırakılıyor. Son olarak Ak Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan ile Ergin Vançin’in iki ayda serbest bırakıldığı anlaşıldı.







Birgün'ün haberine göre Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile kendisini Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin isimli şahısların, İçişleri Bakanlığı adına sahte kartlar bastırdığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık logolu sahte kartlarla Aydoğan ile Vançin’in kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışması gündem olmuştu.





ALİ YERLİKAYA PAYLAŞMIŞTI



Tepkilerin ardından “Gereği yapıldı” başlığıyla 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in tutuklandığını açıkladı.





Yerlikaya, "11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.





Yerlikaya, şöyle devam etmişti: "Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."





İKİ AYDA SERBEST KALDILAR

Ancak Aydoğan ile Vançin’in yaklaşık iki ay sonra Adana Suluca Cezaevi’nden tahliye edildiği öğrenildi. Aydoğan’ın babası da tahliyeyi doğruladı. Hatta Aydoğan, bir internet sitesine 26 Eylül tarihinde Adana’daki bir arsanın satışı için kendi adıyla ilan verdi.





Ferhat Aydoğan’ın babası Muzaffer Aydoğan da “Oğlum cezaevinden çıktı” dedi.





ÇAKARLI ARAÇLA GEZİYOR

Kendisini “Gazeteci” olarak tanıtan, Bir süredir üzerinde çakarlı araçlarla dolaşan, İçişleri Bakanlığı imzalı tanıtım kartı kullanan ve kaymakamlar, valililer ile bazı bürokratlarla fotoğrafları bulunan Ferhat Aydoğan, daha önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın “basın danışmanı” olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak Çakıcı, yaptığı paylaşımla bunu reddetmişti.





MHP’LİLERİN DOSTU

6 Şubat depremlerinin ardından Maraş’a giden Aydoğan, burada Orgeneral Arif Çetin’le görüştüğünü sosyal medyadan duyurmuş, bu görüntüler sonrası Çakıcı, Aydoğan’ın danışmanı olmadığını söylemişti.





Aydoğan’ın Alaattin Çakıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek gibi isimlerle fotoğrafları bulunuyor.