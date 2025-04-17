Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Yılmaz Tunç'tan 'af' açıklaması /17 Nisan 2025 14:01

Bakan Yılmaz Tunç'tan 'af' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 55 bin mahkumun tahliye edileceği iddialarına dair açıklama yaptı.

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Tunç, DEM Parti heyetiyle yapacağı görüşmenin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelenmesine dair ''Sırrı Bey'in rahatsızlığı nedeniyle görüşmeyi ertelemek zorunda kaldık. Tüm temennimiz Sırrı Beyin sağlığına kavuşması. Kendisi bu sürece uzlaşmacı kişiliğiyle katkılar veriyordu. Bir takım görüşmeler neticesinde ve sonrasında da heyetiyle beraber buluşacaktık'' dedi. 

Bakan Tunç, 55 bin mahkumun tahliye edileceği iddialarına ilişkin soruya ''Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil'' şeklinde yanıt verdi. 

CAN ATALAY KARARININ OKUNMASI
Yılmaz Tunç, dün TBMM'de tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin AYM kararının okutulmasına ilişkin soruya ''TBMM Başkanımız bu konuda gerekli açıklamayı yaptı'' ifadelerini kullandı.  

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