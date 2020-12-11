Bakan yolsuzluk haberlerine erişim engeli getirtti









AKP'li yönetim döneminde İBB'de yapıldığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili, İmamoğlu yönetimi yolsuzluk dosyası hazırlamış ve 23 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.





Hakkında suç duyurusunda bulunulan isimlerden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, mahkemeye başvurarak konuyla ilgili 297 habere erişim engeli getirilmesini talep etti ve mahkeme Karaismailoğlu'nun talebi doğrultusunda ilgili haberlere erişim yasağı getirdi.





Engellenen haberlerde Medya AŞ'ye yapılan ödeme ile kamunun 15.4 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası ve bu iddianın yargıya taşındığı bilgisi yer alıyor.





Konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan raporda, işlerin tamamına yakınının sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun yerine getirilmediği, hak edişlerin usule uygun yapılmadığı, dolayısı ile yapılan ödemenin yersiz olduğu belirtiliyor.





Erişim engeli başvurusu yapan Karaismailoğlu, söz konusu haberde suç duyurusunda bulunulan isimler arasında AKP döneminin İBB Genel Sekreter Yardımcısı, ihale ve harcama yetkilisi olarak yer alıyordu.





Erişim kararına şu gerekçeler gösterildi:





"Dosya içindeki internet çıktıları ve talep dilekçesi incelendiğinde talepte bulunanın T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmakta olduğu, talebe konu haber içeriklerinde talepte bulunanın itibarını ve saygınlığını zedeleyecek şekilde yanlış anlamlar çıkartılabilecek söylemlerin bulunduğu, talebe konu içeriklerdeki anlatım, üslup ve kullanılan ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde başlıkta kullanılan ifade ve öz ve biçim dengesinde dengenin bozulduğu, gerekli olmayan yakıştırmalar yapılarak amacın bu anlamda aşıldığı, bu yakıştırmaların AİHS 'de hukuk düzenimizin koruduğu ifade özgürlüğü ve basının haber verme hürriyetinin sınırlarının aşılarak talepte bulunanın saygınlığına yönelik Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihatlarında da yer alan ' ilk bakışta hak ihlali' oluşturabilecek, talep edenin saygınlığına yönelik saldırı niteliğinde içeriklerin bulunduğu, bu içeriklerin talepte bulunanın toplum nazarında itibarı ile diğer bireyler nezdindeki saygınlığını sarstığı ve manevi kişiliğini zedelediği kabul edilmekle talebe konu yayınların bu haliyle kişilik haklarını ihlal edici nitelikteki söylemler olduğundan 5651 Sayılı Yasa uyarınca yasal şartları oluşmakla, talep eden vekilinin dilekçesine konu içeriklere erişimin engellenmesine dair talebinin ayrı ayrı kabulüne dair karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir."