Bakan Yumaklı 'alarm durumundayız' dedi: Orman yangınlarında son durum ne?

"72 yangının 69'u kontrol altına alındı. 6 tane aktif yangın var. Aydın-Didim ve İzmir-Ödemiş kontrol altında. Bolu-Göynük yangının enerjisi düşürüldü. İzmir yangının da enerjisi düştü. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Yalnız küller geliyor. Dumanın bir bölümü büyükşehir belediyesinin çöp aktarma tesisi, orayla alakalı. Onların dumanı geliyor şehre. Yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir durum yok. Yerleşim yeri tehdidi ya da bir can kaybımız yok. Soğutma çalışmaları biraz süre alabilir. Tehdit oluşturacak bir husus yok.





Hem yangınlarla hem organize kötülüklerle mücadele ediyoruz. Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim buna ihtiyacımız yok ki. Bu panik oluşturulmak için yapılıyor. Başka ülkeler, şehirlerdeki yangınlar İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Organize kötülük demekten başka bir şey gelmiyor aklıma.





Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız. Düşük nem, şiddetli rüzgar yanma için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Eylülün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor.(Orman yangınlarına sebep olan kişilerin durumuna ilişkin) Kimlikleri tespit edilmek üzere. Çok kısa bir zamanda gözaltı işlemi olacak bu kişilerle ilgili."