Bakan Yumaklı katliam yasasını uygulamayan belediyeleri hedef aldı

En büyük problem zaten yasayı okumamak. Yasayı okumadıklarını düşünüyorum. Okuduklarını da siyaset malzemesi yapmak için çarpıttıklarını düşünüyorum. Ama burada TBMM vatandaş adına çok önemli bir görev icra etti, bu sorunun çözümüne ilişkin yasal düzenlemeyi yerine getirdi.





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan tüm tartışmalara rağmen hayvan katliamının önünü açan Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğe ilişkin konuştu.Düzenleme sebebiyle 'teşekkür' aldığını iddia eden Bakan Yumaklı, "Belediyelerin bunu uygulamıyoruz demesi kaos demek. Sosyal medya sokaktakinin aynısını hiçbir zaman yansıtmıyor" dedi.TGRT Haber'de konuşan Bakan Yumaklı, bu yasanın çıkmasını hayvana şiddet olaylarından sonra olduğunu öne sürdü.Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:"Kanun yürürlüğe girdikten sonra sorumluluklar başladı. Ancak biz detaylar için ikincil düzenlemeler yapmak durumundayız. Son birkaç rötuş kaldı, ondan sonra yayınlayacağız bunu. Yönetmelik çıkacak.Bu konunun başından itibaren aynı şeyi söyledik. Sokak hayvanlarının toplumsal hayatı olumsuz etkileme potansiyeli son derece yüksek. Artık herkes tarafından kabul edilen bir sorunu çözmek üzerine çalışmalardı. Sahipsizlik sorumsuzluğu getirir. Sokaklarda sahipsiz hayvan, köpek olmasın. Öncelikle yerel yönetimler bunları toplasın, rehabilite etsin, sahiplendirsin ve bunlar çiplensin. Sahiplenmeyenler de barınaklarda hayatına devam etsin.Ancak hayvanların sokaklardan çekilmesini engellemek üzerine bir strateji izlendi. Ancak bu kişiler bu sorunun olduğunu kabul ederken diğer taraftan bu yasayı engellemek için her şeyi yaptılar. Neresinde katliam var anlamış değilim. Bu konuyla ilgili kanundaki değişikliklerin, bir hayvana işkence edilmesiyle ilgili bir harf bile yokken 'bu bir katliam yasası' demek aslını inkar etmektir.Altındağ Belediye Başkanımızla konuştum. 'Bana ihbar geldi, 4 yerde hayvanlar kazaya uğramış, gidip almaya çekiniyorum' dedi. Yani uygulayıcıları baskı altına almaya çalışıyorlar. Bunun kime faydası var? Her şeyden önce yasanın uygulanmasını diğer bakanlıklarımız da takip edecek. Biz bunun denetim sorumluluğunu, bununla ilgili kayıtlılığı sağlayacak bakanlığız. İkincil düzenleme de çıkınca bütün detayları vermiş olacağız.Biz bütçesinden gerekli payı ayırmış mı, hayvan barınaklarında standartları sağlamış mı, bunlara bakacağız. Bunu çok başarılı uygulayan belediyeler var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Düzce Belediyesi gibi. Bunu uygulamak istemeyenler aslında o bütçeleri başka yerlere harcamak istiyorlar. Bunu yapamayan belediyeler kanundaki yaptırımlara maruz kalacak. Çünkü kamu görevlisi kamu görevini yerine getirmek zorunda. Sokaklarda en büyük denetçi halkın kendisidir. Gereğini yapmayana zaten vatandaşımız tepki gösterecektir.Bir koyun ölüsünü alıp 'bakın böyle yapıyorlar' diyerek teşhir etmeye çalışıyorlar. Amaç şu, 'bu çıkan yasa katliam yasasıdır' algısını oluşturmak. Katliam neresinde var? Diyoruz ki sokaklarda sahipsiz hayvan kalmasın, rehabilite edilsin, sahiplendirilmeyenler de bunların bakımlarını belediyeler sağlasın. Bununla ilgili bütçe veriliyor zaten kendilerine."