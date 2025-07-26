Bakan Yumaklı orman yangınlarında suçluyu buldu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanında süren yangınlar hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Yumaklı açıklamasında ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının daha da yükseleceğine dikkat çekerek, "Bütün zamanların sıcaklık rekoru bugün kırıldı. Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağı belirtildi. Yarından itibaren daha güçlü bir düşman ile mücadele ediyor olacağız" diye konuştu.



Türkiye'nin Manisa, Adana, Antalya ve Karabük illeri başta olmak üzere dört bir yanında orman yangınları devam ediyor. Yangınlarla mücadele sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söndürme çalışmalarındaki güncel durum hakkında bilgi verdi. Karabük'te konuşan Bakan Yumaklı, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının daha da artacağını vurgulayarak ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak; yarından itibaren daha güçlü bir düşman ile mücadele edeceğiz"



Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Orman yangınlarını söndürme mücadelesinde şehit olan kardeşlerimizi toprağa verdik. Mekanları cennet olsun. Vatan savunmasında şehadete ulaşan 5'i orman işçisi ve 5'i AKUT üyesi kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerimize başsağlığı diliyoruz.



Kamuoyunun takip ettiği üzere bütün bunlar olurken, bizler yangınlara ara vermeden mücadele için savaş verirken çeşitli yalan bilgilerin ortaya saçıldığını gördük.



Biz her zaman olduğu gibi şunu diyoruz biz bunlara cevap vermeyeceğiz, doğruları açıklamaya devam edeceğiz. Yalanla prim yapmak isteyenlerin bu amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz.



Bu haftanın çok riskli olduğunu hatırlattık. Bugün ve dün de yangınlar oldu. Bugün 37'si orman toplam 73 yangınla mücadele edildi. Sakarya'da başlayıp Bilecik'e uzanan 2 yangın kontrol altına alındı. Şehit verdiğimiz yangını da kontrol altına aldık.



Karabük’teki yangınlar devam ediyor 2 uçak 19 helikopter ile müdahale sürüyor. Alanın geniş olması ve kanyonlarla dolu olması nedneiyle yangınlar bizi uğraştıracak gibi. Kararsız rüzgarlar burada işlerimizi zorlaştırıyor. Antalya'da müdahalelerimiz sürüyor. Aksu Kurşunlu’daki yangın antik kente kadar ulaşmıştı ama herhangi bir zarara olmadı. Manisa’da süren yangına da hava karardıktan sonra da müdahelerimiz devam edecek. Bu aslında bir savaş, biz yangınlarla bir savaş halindeyiz. Yorulmayan, sıcaklıkla güç bulan bir düşmandan bahsediyoruz. Bütün zamanların sıcaklık rekoru bugün kırıldı. Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağı belirtildi. Yarından itibaren daha güçlü bir düşman ile mücadele ediyor olacağız. Bu mücadeleyi tek başımıza kazanamayız. Açık alanda ateş yakmayın."

