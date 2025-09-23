Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğluna tazminata mahkum edildi /23 Eylül 2025 22:03

Bakan Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğluna tazminata mahkum edildi

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle 25 bin lira manevi tazminata mahkum etti.

SHABER3.COM

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen yıl AK Parti Grup Toplantısı öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i 25 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Tekin, belediyelerin kreş ve anaokulu açamayacağı tartışması sırasında, İmamoğlu’nu “Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor” sözleriyle hedef almıştı.

İmamoğlu’nun avukatları, Tekin’in sözlerinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunarak, kamu güvenini sarsmayı amaçladığını vurguladı. Tekin’in avukatı ise açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, Tekin’in açıklamalarının İmamoğlu’nun kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmederek 25 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Olay, geçen yılki kreş tartışması sırasında başlamıştı. Tekin, belediyelerin anaokulu ve kreş açamayacağını belirtirken, İmamoğlu, Bakanlık yazısını paylaşarak Tekin’in iddialarını çürütmüş ve söz konusu ifadelerin yanlış yönlendirme içerdiğini savunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğluna tazminata mahkum edildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:31:39