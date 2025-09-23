Bakan Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğluna tazminata mahkum edildi

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen yıl AK Parti Grup Toplantısı öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i 25 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Tekin, belediyelerin kreş ve anaokulu açamayacağı tartışması sırasında, İmamoğlu’nu “Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor” sözleriyle hedef almıştı.



İmamoğlu’nun avukatları, Tekin’in sözlerinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunarak, kamu güvenini sarsmayı amaçladığını vurguladı. Tekin’in avukatı ise açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, Tekin’in açıklamalarının İmamoğlu’nun kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmederek 25 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.



Olay, geçen yılki kreş tartışması sırasında başlamıştı. Tekin, belediyelerin anaokulu ve kreş açamayacağını belirtirken, İmamoğlu, Bakanlık yazısını paylaşarak Tekin’in iddialarını çürütmüş ve söz konusu ifadelerin yanlış yönlendirme içerdiğini savunmuştu.