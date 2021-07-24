Bakan Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitime eylül ayında başlayacağız

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) kapsamıdnaki kısıtlamalar, 1 Temmuz genelgesiyle kaldırılmıştı. Normale dönüş adımlarında önlemler esnetildi. Bir açıklama da eğitime ilişkin geldi. Yüz yüze eğitimin eylül ayında başlayacağı duyuruldu.





Açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah” dedi.





Bakan Ziya Selçuk, “Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir” açıklamasında bulundu.