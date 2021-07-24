Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitime eylül ayında başlayacağız /24 Temmuz 2021 16:14

Bakan Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitime eylül ayında başlayacağız

Açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin eylül ayında başlayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) kapsamıdnaki kısıtlamalar, 1 Temmuz genelgesiyle kaldırılmıştı. Normale dönüş adımlarında önlemler esnetildi. Bir açıklama da eğitime ilişkin geldi. Yüz yüze eğitimin eylül ayında başlayacağı duyuruldu.

Açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah” dedi.

Bakan Ziya Selçuk, “Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir” açıklamasında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:23:29