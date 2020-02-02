Bakana göre 'yaşa takılanlar' değil, 'emekliliğe yaşı tutmayanlar' var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







'Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz'





Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını söyleyen Selçuk, emeklilik için 3 kriter olduğunu ifade etti.





?Selçuk, "'Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar' demeyi tercih ediyoruz. Emeklilik için 3 kriter var. Bu kriterlerden biri eksik olduğunda aslında emeklilik hakkını elde etmemiş oluyorsunuz. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Bu yaş dünyanın hiçbir yerinde yaşlı, çalışamaz olarak kabul edilen bir yaş değil. Dünyayla kıyasladığımızda da emeklilik maaşı alma süresinin çoğu ülkeden fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de emeklilik maaşı alma süresi 25-30 yıl bandında, dünyaya baktığımızda bu sürenin 18-21 yıl olduğunu görüyoruz. EYT ile emekli olmak isteyenlerin, emekli olduktan sonra aslında başka bir işte çalışmak istediğini görüyoruz. Bu da emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğunu gösteriyor" dedi.



