Bakan'dan açıklama

Dünyadaki tablonun salgın tablosu olduğunu söyleyen Koca, Türkiye’nin şanslı durumda olduğunu belirtti.Laboratuvar sayısının 6’dan 16’ya çıkartılacağını belirten Bakan Koca, testlerin ise bütün illere gönderileceğini belirtti.





5 binin üzerindeki umreden gelenlerin gözetim altında tutulduğunu belirten Bakan Koca, 7 ya da 8. gün bu kişilere yeniden tarama yapılacağını belirtti.





Bakan Koca toplamda yasaklı ülke sayısının 20’ye yükseltildiğini belirtti.Koca yeni testler sonucunda pozitif çıkan vakalar olduğunu açıkladı.