Samanyolu Haber /Gündem / Bakan'dan açıklama /16 Mart 2020 20:22

Bakan'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan yeni testler sonucunda yeni pozitif vakaların tespit edildiğini açıkladı.Bakan Koca, sosyal medyadaki sahte içeriklerle ilgili uyarıda bulunurken vatandaşlara panik yapılmaması uyarısında bulundu.

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Dünyadaki tablonun salgın tablosu olduğunu söyleyen Koca, Türkiye’nin şanslı durumda olduğunu belirtti.Laboratuvar sayısının 6’dan 16’ya çıkartılacağını belirten Bakan Koca, testlerin ise bütün illere gönderileceğini belirtti.

5 binin üzerindeki umreden gelenlerin gözetim altında tutulduğunu belirten Bakan Koca, 7 ya da 8. gün bu kişilere yeniden tarama yapılacağını belirtti.

Bakan Koca toplamda yasaklı ülke sayısının 20’ye yükseltildiğini belirtti.Koca yeni testler sonucunda pozitif çıkan vakalar olduğunu açıkladı.
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