Bakan'dan asgari ücret açıklaması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.



Komisyon görüşmeleri başlamadan önce CHP ve HDP milletvekilleri "1 aylık alın teri 1 ton kömür etmiyor", "1 ton kömür 3200; Asgari ücret 2825; Asgari ücretli ya aç kalacak ya donacak", "Asgari ücret vergiden muaf net 5 bin TL olsun" yazılı pankartlar ile Bakan Bilgin'i karşıladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.