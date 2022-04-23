Bakan'dan 'Baydöner reklamı' gibi açıklama: Biz ona 'beyin göçü' demeyelim de...

"Yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağlandı. Yüzde 80'e varması demek her yıl bizim 10 bin kişinin canını kurtarmamız demektir. Bu da yapılan projelerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu." gibi anlamsız bir takım ifadeler kullandı.





BAYDÖNER REKLAMI NEDİR?





İskender kebap zincir restoranlarından biri olan Baydöner, yeni reklam filmi ‘Dertsiz Masa Örtüsü’ndeki mesajlarıyla sosyal medyada gündem olmuştu.



Baydöner, sosyal medyanın gündemine oturan reklam filmini kendisine ait sosyal medyalardan kaldırmıştı.







Reklamda şu ifadeler kullanılıyor:



“‘Bütün kış karanlıkta kalktık’ demeyelim de ‘Alışa alışa uyandık’ diyelim. ‘Herkes yurtdışına taşındı’ demeyelim de ‘Avrupalı çok tanıdığım var ya’ diyelim. ‘Ya ligin bile tadı kalmadı’ demeyelim ‘Başka hobiler ediniyoruz’ diyelim. Yani, şey… ‘Depoyu fulleyelim’ demeyelim, onu kim diyebilir, ‘Trafik kalmadı’ diyelim. ‘Hahyyyhhh’ demeyelim ‘İncinmişiz’ diyelim. ‘Büyük dertlerimiz var’ demeyelim de ‘Gündelik dertleri dert edemiyoruz’ diyelim. Yalnızca onun ‘dertsiz’ olabildiği şu günlerde; bir araya gelince dertlerin paylaşılarak hafiflediği Ramazan sofralarına vesile olabiliyorsak ne mutlu. Gelin beraber Baydöner’de buluşalım.”



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle sahur buluşması" programında, üniversite öğrencileriyle bir araya gelen. Karaismailoğlu, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, yapılan yatırımların Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere örnek olmaya başladığını iddia etti."MÜHENDİS İHRAÇ EDİYORUZ" DİYELİM!..Türkiye'den diğer ülkelere mühendislerin kaçışını ve 'beyin göçü'nü gizlemeye çalışan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: