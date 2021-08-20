Samanyolu Haber /Sağlık / Bakan'dan Delta Varyantı ile ilgili ürküten açıklama /20 Ağustos 2021 12:28

Bakan'dan Delta Varyantı ile ilgili ürküten açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak açıklama yaparken, "Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus’ta giderek artmaya başlıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın daha da yoğunlaştığı anlamına geliyor” dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı konusunda bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Koca, “Aşının etkili olduğunu görüyoruz. Her geçen gün aşılamanın da yoğun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Şu son 1 aylık zaman diliminde dünyada, genelde ise ilk 3 ülke içinde nüfus başına aşının yapılabilir olduğu kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman üçüncü ülke olduk" dedi.
 
Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde ABD'nin en az 1 doz aşı olan 18 yaş üstü aşılanmış kişileri geçtiğini söyleyen Koca, “Aşılamada bir sorun yok. Bu anlamda vatandaşımız bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyı yaptırabildi. Bu anlamda bir direnç görmüyoruz. Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım. Ayağına gidelim. Vatandaşımızın bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum. Ve her geçen gün bu oranlarımız artıyor. Gördüğünüz gibi 1 milyona yakın aşı yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Delta varyantının her geçen gün yoğunlaştığını bildiren Bakan Koca, “Vaka sayılarımız, hareketliliğin çok artması ve tedbirlere uyumun azalmasından dolayı artıyor. Varyant değişikliği söz konusu. Şu an Delta varyantı Türkiye’de yüzde 90’ı geçti. Delta Plus’ta giderek artmaya başlıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın daha da yoğunlaştığı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.
“En az 1 doz aşılanmış öğretmenler yüzde 81”
Öğretmenlerin aşılanma oranlarını da paylaşan Koca, “En az 1 doz aşı olan öğretmenler yüzde 81,2 dozunu tamamlamış öğretmenler ise yüzde 66” dedi. Öğretmenlerin aşı olma oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Koca, “Aşı olmayan öğretmen kalmayana kadar çalışmalar devam edecek” dedi.
 
Çocukların aşı olmaları hakkında da bilgi veren Koca, “Biz ön planda 12 yaş üzeri olan çocuklarımızın riskli bir durumu ve kronik bir rahatsızlığı söz konusu ise aşılanmalarını öneriyoruz. 15 yaş ve üstü de yine ailenin onayıyla talebi halinde yaptırıyoruz. Yurt dışına gidişler için ek doz gündeme gelmişti. Ek bir aşı gerekmiyor" diye konuştu.
 
Aşı olan kişilerin 2 dozu inaktif ise 3. doz aşının gerektiğini ifade eden Koca, “Çünkü 3-6 ay sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. BioNTech için şu an 3. bir aşıya ihtiyaç yok ama yedi, sekiz ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail’den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5-4 aylık bir sonuçlarımız elimizde. Şu ana kadar ek 3. bir doza ihtiyaç görülmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte ne zaman gerekli olduğunu söylemiş olacağız” dedi.
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