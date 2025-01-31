Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakandan dikkat çeken açıklama: 2 milyon kişinin faturası 2 katına çıkacak /31 Ocak 2025 01:06

Bakandan dikkat çeken açıklama: 2 milyon kişinin faturası 2 katına çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni tarife dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, yeni düzenlemeyle beraber 2 milyon hanenin elektrik faturasının 2 katına çıkacağını söyledi.

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Bakan Bayraktar, şubat ayı itibarıyla elektrik faturalarında yeni sisteme geçileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yapılan değişiklikle birlikte yıl içerisinde 5000 kwh üzeri elektrik tüketenlere yönelik devlet sübvansiyonuna son verilecek. Bu düzenlemeden etkilenecek hanelerin elektrik faturaları 2 katına çıkacak.

Konuya ilişkin detayları Bakan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda yanıtladı.

40 MİLYON ABONEDE HERHANGİ BİR FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK

Bakan Bayraktar, 2 milyon vatandaşın faturasının 2 katına çıkacağına vurgu yaparak, "Tüketim üzerinden böyle bir değerlendirme yaptık. Türkiye'deki ortalama tüketim 200 kilovat saat. İki katından da daha fazla 417 kilovat saatlik bir tüketim varsa aylık olarak bir tüketici de bu grup artık destek grubunun dışında kalsın. Şubat içerisinde de gelebilir ama esas itibariyle 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek. 1600 lira fatura ödeyen birisi. Onun faturası 2900 lira olacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz" dedi.

"DOĞALGAZDA 3 AY ZAM YOK "

Doğalgazda ilk çeyrekte zam olmayacağını belirten Bayraktar, "Bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Doğalgazda da benzer bir şey düşünüyoruz. İl il farklı değerlendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkmen Gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına değinen Bayraktar, "Türkmen gazının önce Türkiye'ye gelmesiyle alakalı da yoğun bir çalışmamız devam ediyor. Bizim otuz yıllık rüyamız inşallah gerçeğe dönüşecek. Son aşamalara geldik diyebilirim" şeklinde konuştu.
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