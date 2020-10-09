Samanyolu Haber /Gündem / Bakandan dolar itirafı: Demek dolar yükselişi etkiliyormuş /09 Ekim 2020 18:17

Bakandan dolar itirafı: Demek dolar yükselişi etkiliyormuş

Cumhuriyet Halk Partis (CHP) Milletvekili Levent Gök’ün bebek mamalarındaki artışın sebebini sorduğu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyatlardaki döviz kuru yüzünden arttığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın döviz kurlarındaki artışın dikkate alınmaması yönündeki sözlerini hatırlatan Gök, “İktidar ülkemizin yaşadığı bu yıkıcı ekonomik krizdeki sorumluluğunu ısrarla reddetmektedir.” dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhuriyet Halk Partis (CHP) Milletvekili İsa Gök’ün bebek maması fiyatlarında gerçekleşen artış, marketlerde mamalara hırsız alarmı takılması ve yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin soru önergesini cevapladrı. 

“DÖVİZ KURUNDAN ARTTI”

Pekcan, Bakanlığın Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan resmi verilerin göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Pekcan, “İlgili firmalar ve sektör temsilcileri ile yürütülen yazışma ve toplantılar neticesinde elde edilen verilerle hazırlanan inceleme sonuçları temel alınarak, sektör yerli üretimin oldukça sınırlı olması ve ithal malların hakimiyeti nedeniyle ithal girdilerinden oluşan ürün fiyatının temel olarak döviz kurlarındaki değişiklikler sebebiyle arttığı anlaşılmıştır.” dedi.

MAMAYA ALARM “PİYASA İÇİ ÖNLEM” İMİŞ!

Bakan Pekcan, ayrıca bakanlığın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uygun olarak denetim ve tespitlerde bulunduğuna değinerek, “Perakende ticarette tüketici haklarının korunması amacıyla satıştan kaçınma, fiyat etiketi, ticari reklamlar gibi düzenlemeler getirmekte ve Bakanlığımız bu yönde denetim ve tespitlerde bulunmaktadır. Bebek maması ve bebek bezi ürünlerine alarm takılması uygulamasının ise piyasa içi alınan bir önlem olduğu tespit edilmiştir.” dedi.


MAMAYA ALARM TAKILMASI UTANÇ VERİCİ 

Gök, bakana yönelttiği önergede, ekonomik kriz koşulları temel tüketim ürünlerinin fiyatlarını yüksek oranlarda arttırdığını belirterek, “Söz konusu süreçte bebek mamalarına gelen zamlar ailelerin belini bükmüş, asgari ücretle geçim mücadelesi veren ebeveynler bebek maması alamadıkları için kendi imkanlarıyla evde ürettikleri besin değerleri düşük gıdaları karıştırmak suretiyle yaptıkları yiyecekler ile çocuklarının karnını doyurmaya çalışmaktadırlar.” ifadelerini kullanmıştı.

ALBAYRAK'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ağustos ayında Ahmet Hakan’ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan'ın "Dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı?” ifadeleriyle cevap vermişti.

CHP Milletvekili Gök ise, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın döviz kurlarındaki değişikliklerin dikkate alınmaması tavsiyelerinin aksine döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların halkın ekonomisine doğrudan etki ettiğini itiraf eden Ticaret Bakanı, bebek maması ve bebek bezi ürünlerine alarm takılması uygulamasını piyasa içi bir önlem olarak nitelendirmiştir. ‘Piyasa içi önlem’ ifadesinin içeriği ve kapsamı anlaşılamamakta, iktidar ülkemizin yaşadığı bu yıkıcı ekonomik krizdeki sorumluluğunu ısrarla reddetmektedir” dedi.

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