Bakandan 'ekmek fiyatı' açıklaması

EKMEK ZAMMI AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme yönelik sorularını cevapladı.Bakan Kirişci, son dönemde gündemde olan ekmek zammı ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:“Biz zaten biliyorsunuz 7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu TMO olarak sübvanse ediyoruz. 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, 'sen de un yap, bundan bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz.”Tahıl Koridoru ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kirişci, “Bu konuda bizim atıl bir kapasitemiz var. Mesela un sanayiinde, makarna, irmik ve bulgur sanayiinde. Şimdi kendi atıl kapasitemizi Rusya’dan alacağımız o bedelsiz buğdayı kendi fabrikalarımızda işledikten sonra en az gelişmiş ülkelere bunları, Cumhurbaşkanımızın arzusu bedava aldığımız buğdayı, bulgur olarak un olarak bedava vermek. Geri kalmış 8 tane ülke var şu anda” ifadelerini kullandı.