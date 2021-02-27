Bakan'dan halka ninniler: Sabredin, yaz gelecek gıda ucuzlayacak...

Gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyonla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mayıstan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğilimi olabileceğini öne sürdü.







GIDA FİYATLARI MAYISTAN SONRA DÜŞECEK





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son zamanlarda sürekli katlanan gıda fiyatlarında ciddi düşüş beklediğini iddia etti. CNN TÜRK’e konuşan Bakan Pakdemirli, “Dünyada bir pandemi belirsizliği yaşıyoruz. Bu pandemi etkilerinin üzerine kuraklık belirsizliği ve Çin ile Hindistan gibi iki tane talep edici ülkenin normalden fazla talep etmesiyle emtia fiyatlarının hepsinin dünya çapında bir artış var. Eğer Kovid’le ilgili beklediklerimiz gerçekleşirse ben mayıstan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğiliminde olabileceğimizi düşünüyorum” dedi.





ESKİYE YAKIN SEVİYELERİNE GERİLEYECEK





Döviz fiyatlarında düşüş olduğunu belirten Pakdemirli, “Biliyorsunuz dövizde de bir iyileşmemiz var bunun da enflasyona muhakkak katkıları var. İki tane şey var burada; birincisi dünyada emtia fiyatlarının çok artması, dövizde de hızlı bir yükseliş ama şu anda geriye doğru bir düşüş beklentimiz oldu. Bununla beraber fiyatların tekrar eskiye yakın seviyelere gelebileceğine inanıyorum” dedi.







