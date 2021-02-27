Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan'dan halka ninniler: Sabredin, yaz gelecek gıda ucuzlayacak... /27 Şubat 2021 16:20

Bakan'dan halka ninniler: Sabredin, yaz gelecek gıda ucuzlayacak...

Yüksek seyreden enflasyonda gıda fiyatları başı çekiyor. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise fiyatların düşmesi için yaz aylarını işaret etti. Pakdemirli mayıs ayından sonra gıda fiyatlarında ciddi bir düşüş beklediğini söyledi.

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Gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyonla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mayıstan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğilimi olabileceğini öne sürdü.

GIDA FİYATLARI MAYISTAN SONRA DÜŞECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son zamanlarda sürekli katlanan gıda fiyatlarında ciddi düşüş beklediğini iddia etti. CNN TÜRK’e konuşan Bakan Pakdemirli, “Dünyada bir pandemi belirsizliği yaşıyoruz. Bu pandemi etkilerinin üzerine kuraklık belirsizliği ve Çin ile Hindistan gibi iki tane talep edici ülkenin normalden fazla talep etmesiyle emtia fiyatlarının hepsinin dünya çapında bir artış var. Eğer Kovid’le ilgili beklediklerimiz gerçekleşirse ben mayıstan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğiliminde olabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

ESKİYE YAKIN SEVİYELERİNE GERİLEYECEK

Döviz fiyatlarında düşüş olduğunu belirten Pakdemirli, “Biliyorsunuz dövizde de bir iyileşmemiz var bunun da enflasyona muhakkak katkıları var. İki tane şey var burada; birincisi dünyada emtia fiyatlarının çok artması, dövizde de hızlı bir yükseliş ama şu anda geriye doğru bir düşüş beklentimiz oldu. Bununla beraber fiyatların tekrar eskiye yakın seviyelere gelebileceğine inanıyorum” dedi.

 

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