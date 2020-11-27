Samanyolu Haber /Gündem / Bakan'dan 'hukuksuzuz' itirafı: Yurtdışından iade istiyoruz, Interpol bizi kale almıyor /27 Kasım 2020 14:06

Bakan'dan 'hukuksuzuz' itirafı: Yurtdışından iade istiyoruz, Interpol bizi kale almıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cadı avı tutuklamalarına ek olarak yurtdışında bulunan Hizmet Hareketi gönüllülerinin de Türkiye'ye getirilmesi için Interpol'e gittiklerini ancak bu konuda muhatap alınmadıklarını itiraf etti.

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Soylu, kendilerinin bulduğu, dünyada eşi benzeri olmayan tutuklama, cezalandırma ve hapsetme kriterlerinin Türkiye dışında işe yaramaz olduğunu kendi diliyle itiraf etti. 

Bakan, “Interpol diye bir kuruluş var; kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar” dedi: 
“Dört yıldır göbeğimizin bağı çatladı. Interpol diye bir kuruluş var; kızdık olmadı, bağırdık olmadı, kavga ettik olmadı, mücadele ettik olmadı, protesto ettik olmadı. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar. Ve netice itibarıyla, Zekeriya Öz’ü de istiyoruz, Adil Öksüz’ü de istiyoruz, istemediğimiz yok, hepsini istiyoruz, kale almıyorlar.”
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