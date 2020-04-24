Bakan'dan ilginç sözler: Övgü mü, yoksa itiraf mı?

Havuz medyasına konuşan Koca, salgını İstanbul'da kontrol altına aldıklarını iddia etti.





“Ramazan ayında da toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesi salgınla mücadelemizde kritik bir eşik.” diyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: “Henüz vak'a sayısının sınırlı olduğu illerin önümüzdeki dönemde yeni odaklar haline gelmemesi için sosyal izolasyon mutlak gereklilik. Toplum sağlığı için bayramda tokalaşma, kucaklaşma olmamasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zorlu günleri geride bıraktığımızda çifte bayram yaşayacağız."





BAĞIŞIKLIK HARİTASI





Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda Türkiye Bağışıklık Haritası hazırladıklarını belirten Bakan Koca, “10 bin örneklem üzerinden, PCR yöntemi ile vatandaşlarımızdan numune alarak, Kovid19 bağışıklığı gelişenleri, henüz bu hastalığa yakalanmamış olanları yüzde dağılım olarak belirlemeye çalışacağız. Bu veriler de ilerideki kararlarımıza ışık tutacak nitelikte olacak” ifadesini kullanıyor.





“Okulların ne zaman açılacağını bayram öncesi gelişmelere ve genel tabloya bakarak belirleyeceğiz.” diyen Koca, “Ancak liselere ve üniversiteye giriş, sınavlarının Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, belli kurallar ve önlemler dahilinde yapılmasını hedefliyoruz.” bilgisini paylaştı.





Sokağa çıkma yasağının ilk ilan edildiği 10 Nisan'daki tablonun, endişe edildiği kadar etkisi olmadığını savunan Koca, “Yani 2. dalga durumu oluşmadı. Süreç, 10 Nisan'daki ani hareketlenmeye karşın kontrol edilebilir düzeyde seyretti.” dedi.