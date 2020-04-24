Samanyolu Haber /Gündem / Bakan'dan ilginç sözler: Övgü mü, yoksa itiraf mı? /24 Nisan 2020 12:12

Bakan'dan ilginç sözler: Övgü mü, yoksa itiraf mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çin'de hastalığın çıktığı ve en fazla vurduğu şehir olan Vuhan vurgusu dikkati çekti. Bakan koronavirüse ilişkin son durum değerlendirmesinde, "İstanbul, Türkiye'nin 'Vuhan'ı oldu. Üçer uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla bulaşı zincirini tespit etti" yorumunu yaptı.

SHABER3.COM

Havuz medyasına konuşan Koca, salgını İstanbul'da kontrol altına aldıklarını iddia etti. 

“Ramazan ayında da toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesi salgınla mücadelemizde kritik bir eşik.” diyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: “Henüz vak'a sayısının sınırlı olduğu illerin önümüzdeki dönemde yeni odaklar haline gelmemesi için sosyal izolasyon mutlak gereklilik. Toplum sağlığı için bayramda tokalaşma, kucaklaşma olmamasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zorlu günleri geride bıraktığımızda çifte bayram yaşayacağız."

BAĞIŞIKLIK HARİTASI

Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda Türkiye Bağışıklık Haritası hazırladıklarını belirten Bakan Koca, “10 bin örneklem üzerinden, PCR yöntemi ile vatandaşlarımızdan numune alarak, Kovid19 bağışıklığı gelişenleri, henüz bu hastalığa yakalanmamış olanları yüzde dağılım olarak belirlemeye çalışacağız. Bu veriler de ilerideki kararlarımıza ışık tutacak nitelikte olacak” ifadesini kullanıyor.

“Okulların ne zaman açılacağını bayram öncesi gelişmelere ve genel tabloya bakarak belirleyeceğiz.” diyen Koca, “Ancak liselere ve üniversiteye giriş, sınavlarının Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, belli kurallar ve önlemler dahilinde yapılmasını hedefliyoruz.” bilgisini paylaştı.

Sokağa çıkma yasağının ilk ilan edildiği 10 Nisan'daki tablonun, endişe edildiği kadar etkisi olmadığını savunan Koca, “Yani 2. dalga durumu oluşmadı. Süreç, 10 Nisan'daki ani hareketlenmeye karşın kontrol edilebilir düzeyde seyretti.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan'dan ilginç sözler: Övgü mü, yoksa itiraf mı? Sonraki Haber >>

"%12 vermemeniz gereken partiye %52 oy verdiniz, kimse ağlamasın"

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Özel sohbetten

Özel sohbetten

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Eğitim uçağı otoyola indi

Eğitim uçağı otoyola indi

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:12