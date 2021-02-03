Berat Albayrak'ın halefi itiraf etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, şahsi Twitter hesabında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına dair değerlendirmede bulundu.





Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan şunları kaydetti: "Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."





TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,68 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 14,97 olarak gerçekleşti.