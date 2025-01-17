Samanyolu Haber /Gündem / Bakandan skandal itiraf: Sınavdan yüksek puan alanları çağırdılar ama mülakatta elediler /17 Ocak 2025 13:09

Bakandan skandal itiraf: Sınavdan yüksek puan alanları çağırdılar ama mülakatta elediler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaymakamlık sınavında en yüksek puan alan 95 adaydan 49’unun mülakatta elendiğini açıkladı. Muhalefet, mülakata tepki gösterdi.

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İktidarın seçim vaatlerinden biri kamuya işe alımlarda mülakatın kaldırılacağıydı. Mülakatlar kaldırılmazken mülakatların yarattığı kayırmacılık da ortaya çıkmaya devam ediyor.

YÜKSEK PUAN ALANLARIN YARISINI ELEDİLER
Karar’dan Merve Şişman'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine verdiği cevapta 2022 yılında bir sınavda en yüksek puan alanların mülakata çağrıldığını söyledi.

Bu 95 adaydan ilk 10'a giren bir aday da dahil olmak üzere 49’unun sözlü sınavda elendiği, 46'sının da atandığını açıkladı.

'MÜLAKAT SONUÇLARI SİYASİ ANGAJMANLAR DOĞRULTUSUNDA ŞEKİLLENDİ'
CHP Milletvekili İlgezdi, "Bu sürecin ne denli çarpık işlediğini açıkça ortaya koyuyor. Bu sınavda mülakat sonuçları sadece siyasi angajmanlar doğrultusunda şekillendi" dedi.

Haber akıllara, İstanbul Barosu, Hakim ve Savcılık sınavında 115'inci olan ancak sözlü mülakatta elenen hukukçu Mert Akdoğan ve Samsun'da kaldığı yurttan atlayarak intihar eden 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı'ı getirdi. 82 KPSS puanı olan 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı intihar etmeden üç gün önce birinci sırada girdiği mülakattan elenmiş, mülakat sonucuna göre kendisi yerine 10 puan altındaki M.A. kazanmıştı.
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