Bakan'dan Türkiye'ye virüs uyarısı

Bakan Koca gün içinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la Koronavirüs Bilim Kurul toplantısı alınan kararlara ilişkin ortak açıklama için kameraların karşısına çıktı.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil olmasına ilişkin henüz bir karar olmadığını belirtti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlayacaklarını, otellere sezonun açılışı için nisan ayını önerdiklerini açıkladı.





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, "Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşmasını sağlayacağız" diyerek gıdaya fahiş fiyat uygulayanlara ceza verileceğini duyurdu.





Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada Türkiye'de bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.Koronavirüse ilişkin sürecin şeffaf yürütüleceğini ifade eden Sağlık Bakanı Koca, "Tahminlerin bilgi ile karıştırıldığı bir ortamdayız. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırmak sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum" dedi.





Koca, antibiyotiklerin virüse karşı etkili olmadığını ve henüz bir ilaç veya aşı geliştirilmediğini dile getirdi. Maske kullanımına da değinen Koca, "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanın maskeli olmasına gerekli olmadığını söylüyoruz" dedi.





Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle:





"Söyleyeceklerim özellikle siz basın mensuplarına yönelik olacak. Sürecin önemli adımıdır. Dün ilk kez basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Bu örneği az bir durumdur. Küresel bir nitelik kazanan Koronavirüs olayında 90-91 günlük süreç boyunca güvenilir bilgi kalma olma sorumluluğun bize yüklediği bir görevdi. Hayatın insan dışında kalan maddi tarafları adeta ikinci plana konmuştur. Sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonraki her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve önceki süreçten farklı olmayacaktır. Biliyorsunuz koranavirüse karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin, yorumların bilgi çıkarımlarıyla karıştırıldığı bir ortamdayız. Sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiyi yaygınlık kazandırmak gibi bir sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Sorun küresel, mücadelemiz ulusaldır. Bildiğiniz üzere Çarşamba olduğu gibi geçen hafta benzer şekilde bugün de Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantılarımızın ve Bilim Kurulumuzla aldığımız kararların sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Sorunu siyasal bir içelikle ele almadık, bilimsel bir yöntemle ilerledik.





Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum üst düzeye çıkacaktır. AB ile kaygılarımız doğrulandı, bunu bekliyorduk. Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir. Risk ciddidir.





Ne Avrupa ne dünyayla ilişkileri kesmek mümkün değildir. Bunlardan biri turizm diğeri ticarettir. Turizm ve ticaretten sorumlu saygıdeğer bakanlarımız bugün Bilim Kurulu toplantımızda bizlerle birlikteydi. Ticaret Bakanlığımız özellikle bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'nın ön iznine tabi olması kararı alınmıştı. Sayın Bakanım birazdan bu konuyu detaylı anlatmış olacak.





Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin piyasada vatandaşımızın kolay alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini tüm üreticilerimize hatırlatmak istiyoruz. Fuar, toplantı ve organizasyonlarla ilgili birtakım yaklaşımlar oldu. Turizm Bakanlığımız da kültür ve sanat organizasyonlarının bundan sonraki durumuyla bir yaklaşım oldu. Sezon açılışı yapılmamış otellerin durumu ile ilgili yaklaşım sergiledi. Her iki bakan arkadaşım bu konuyla ilgili detaylı bilgi aktarmış olacaklar. Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni düzene sokmaktır. Ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir."





Sağlık Bakanı Koca'nın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy alınan kararlara ilişkin konuştu. Ersoy, turist sayısında azalma olacağının daha sağlıklı olduğuna değinerek, "Otellere sezonun açılışı için mart değil nisan ayını önerdik" dedi.





Ersoy, şunları söyledi:





"15 Nisan turizm açısından hassas bir tarih. Geçen seneye kıyaslandığında turizm hareketlerini cezbettirmek yerine geçen seneye göre daha az sayıda turist gelmesinin çok daha sağlıklı olacağına karar verdik. Otellere sezonun açılışı için mart ayını değil nisan ayını önerdik.





En geç bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili net bir açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili Nisan sonrasına ertelemek de gündemde. Bununla ilgili net açıklamayı yarın netleştirmiş olacağız. Sonrası için hem sektör hem Türkiye açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz."





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da maske ve eldiven tulum fiyatlarındaki artışa değinerek, "Önceliğimiz halkın sağlığı, halkın ulaşılabilir makul ve mantıklı fiyat seviyesinden alışverişini yapabilmesi. Önceliğimiz halkın bunlara istediği fiyattan ulaşabilir olması" dedi.





Üç bakan, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorular ve yanıtları şöyle:





Bakan Koca, karantina altında kaç kişinin olduğu sorusuna, "Söylemem doğru olmaz" diye yanıt verirken, "Kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada gereken bütün hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere bu alanda alınması gereken tedbirler alınmıştır. Kişi sayısını şimdi söylemem doğru olmaz. Yurt dışı temaslı dedim. Karantina dediğiniz bir odaya alınır. O odadan çıkmamak üzere alınması gereken tedbirler alınır" dedi.





Koca, okulların tatil olup olmamasına ilişkin ise "MEB ve okulların tatil konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Salgının seyri de durumu belirleyecek" dedi.





Vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmama uyarısında bulunan Koca, yurt dışından dönen vatandaşların 14 gün evden çıkmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Koca, "Yaşlılarımızın kendilerini özellikle korumaları çok önemli. Yurt dışından gelenler özellikle yaşlılarla temas etmesin" dedi.





Koca, yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında konuyla ilgili bir toplantı olacağını da belirtti.