Samanyolu Haber /Gündem / Bakan'dan yeşile sahip çıkan köylülere hakaret /09 Mayıs 2021 10:44

Bakan'dan yeşile sahip çıkan köylülere hakaret

Rize İşkencedere’de AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın doğa katliamına neden olacak taşocağı projesine destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yöre “halkının proje için ikna” olduğunu ancak “marjinal grupların” eylemi sürdürdüğünü ileri sürdü. Karaismailoğlu’na tepki gösteren köylüler, “Buyursun buraya gelsin marjinal grup kimmiş göstersin” dedi.

SHABER3.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında Rize İşkencedere’de köylülerin yapımına karşı mücadele ettiği taşocağı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karaismailoğlu, İşkencedere’de yapılacak lojistik liman projesi kapsamında bölgeden sadece taş alınacağını, zarar gören ağaçların yerine 10 katının dikileceğini ileri sürerek halkının ikna olduğunu, marjinal grupların ise eylemi sürdürdüğünü söyledi. “70 yıllık taşocağı, altın araması gibi iddialar kesinlikle doğru değil” diyen Karaismailoğlu, “Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır” ifadelerini kullandı. Derelerin kurumasına ve vadinin tahrip edilmesine karşı 18 gündür direnen köylüler ise Karaismailoğlu’na tepki gösterdi.

‘GELSİN MARJİNAL GRUP KİMMİŞ GÖSTERSİN’

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, “Vadimizi Cengiz’e kurban etmiyoruz diye bizi devlet düşmanı ilan edemezsin” diyen köylülerden Güngör Baş, “Marjinal grup olduğumuzu söylüyor. Gelsin marjinal grup kimmiş göstersin. Bu toprakların sahibi Ayşe teyze mi Havva anne mi yoksa geleceği yok olmasın isteyen gencimiz Ali mi, Mehmet mi, kimmiş marjinal grup?” diye konuştu. Köylüler sosyal medyada bir video paylaşarak, “Biz marjinal değiliz. Ağaçlarımızı katletmeyin, nefes almak istiyoruz. İkizdere dünya mirasıdır” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan'dan yeşile sahip çıkan köylülere hakaret Sonraki Haber >>

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:54:18