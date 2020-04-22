Samanyolu Haber /Gündem / Bakanı’ndan ücretsiz izne ayrılanlarla ilgili açıklama! /22 Nisan 2020 22:30

Bakanı’ndan ücretsiz izne ayrılanlarla ilgili açıklama!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteği uygulaması başvurularının başladığını açıkladı.

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Bakan Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler.” dedi.

Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.

Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti.

Ancak 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, nakdi ücret desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, “Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız” sözleriyle açıklık getirdi.

Bakan Selçuk, “Korona virüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.


Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını yineledi.
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