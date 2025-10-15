Bakan'ın 80 bin TL maaş aldığını iddia ettiği emekli meğer yokmuş!

Ancak CHP’li Bakırlıoğlu, bu bilgilerin sitede yer almadığını belirtti.





Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, 25 Ekim 2024’te Bakan Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e bir soru önergesi vermişti. Önerge, 4 Kasım 2024’te bakanlığa ulaştı ancak 10 Ekim 2025’te, yani 341 gün sonra, tek cümlelik bir yanıt geldi.Bakanlığın cevabında, “SGK’dan aylık alan kişilere ilişkin bilgiler SGK resmi web sitesinde yayımlanmakta olup, dosya bazında aylık tutarları dönemler itibariyle değişiklik göstermektedir” denildi.Bakırlıoğlu, önergesinde Bakan Işıkhan’ın televizyon programında yaptığı açıklamayı hatırlattı:En düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın etmiyor!En düşük emekli maaşı 2 çeyrekaltın etmiyor!“Türkiye’de sadece 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar yok. 50, 60, 70 ve 80 bin TL maaş alan vatandaşlarımız da var.”Milletvekili, bu sözler doğrultusunda bakanlıktan şu sorulara yanıt istedi:12 bin 500 TL’nin altında maaş alan kaç emekli var?50-59 bin TL, 60-69 bin TL, 70-79 bin TL ve 80 bin TL üzeri maaş alan kaç kişi bulunuyor?CHP’li Bakırlıoğlu, verilen cevabı sert sözlerle eleştirdi:Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte dört farklı senaryoEmekli maaşına ne kadarzamyapılacak? İşte dört farklı senaryoBakırlıoğlu, Meclis’in denetim işlevinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını savundu:“Tek kişilik hükümet sistemi, milletvekillerinin denetim gücünü elinden aldı. Artık gensoru, sözlü soru yok. Geriye sadece yazılı soru önergeleri kaldı. Ancak onlara da çoğu zaman cevap verilmiyor. Bakanlar, millet adına sorduğumuz sorulara yanıt vermeye bile tenezzül etmiyor.”2024/01/31/vedat-isikhan.webpCHP’li vekil, SGK sitesine yönlendirme yapılmasına tepki göstererek şöyle konuştu:“Geçmişte SGK sitesinde emekli maaş aralıkları ve bu maaşları alanların sayısı görülüyordu. Şimdi bu bilgiler kaldırıldı. Bakan, bizimle ve milletin aklıyla alay ediyor. Bu sadece bana değil, halka yapılmış bir saygısızlıktır.”Cumhuriyet'in haberine göre Bakırlıoğlu, bakanlığın yanıtını “ciddiyetten uzak” bulduğunu ifade ederek şunları söyledi:“Bir yıl bekledik, verdikleri cevap sadece ‘siteye bakın’ oldu. Oysa milyonlar 10-12 bin lirayla geçinmeye çalışırken, 80 bin lira maaş alan kaç kişi olduğunu öğrenemedik. Şeffaflık, link göndermekle olmaz.”