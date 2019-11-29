Bakanın kardeşinin firması Atlas'ın uçuşları durunca, Umre firmaları mağdur oldu

Atlasjet Havacılık A.Ş., yaptığı yazılı açıklama ile AtlasGlobal'in uçuşlarını 26 Kasım’dan itibaren durdurduklarını, 21 Aralık’a kadar uçuş yapılmayacağını duyurmuştu. Umre ziyaretlerinde bu firmanın uçaklarını kullanan acentalar, AtlasGlobal’in aldığı bu karar sebebiyle mağdur olduklarını iddia etti. Mağduriyet yaşadıklarını belirten umre firmaları, ilgili kurumların bir çözüm önerisinde bulunmadıklarını ve kendilerini yalnız bıraktıklarını söylüyor. Umre firmaları, ilgili kurum ve bakanlıklardan acilen yardım bekliyor.





Umre acentalarından birisinin yetkilisi Şaban Bilgiç, Atlasglobal’in aldığı kararın 26 Kasım akşamı bir e-mail ile kendilerine iletildiğini, kendilerinin de ertesi gün AtlasGlobal ile irtibata geçtiklerini ancak görüşmelerinden bir sonuç alamadıklarını söyledi.





Bilgiç, "‘Umre uçuşunun da içinde yer aldığı charter seferlerde sorun yok; sadece tarifeliler sıkıntılı’ gibi açıklamalar yapılmışsa da, uygulamaları gerçeği yansıtmıyor" dedi.



