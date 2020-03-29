Bakanın kardeşinin şirketi iflas etti, çalışanları ortada bıraktılar









Geçen yıl kasım ayında uçuşlarını durduğunu duyuran ve bu yılın 14 Şubat tarihinde iflas ettiği açıklanan havacılık şirketi Atlasglobal’in yüzlerce çalışanı da mağdur oldu.





Toplam 220 milyon lira borcu bulunduğu belirtilen AtlasGlobal hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Twitter üzerinden resmi bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamaya göre AtlasGlobal’ın iflas başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.





Şirket Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'a ait. Şirketin iflas etmesiyle sayısı 2 bin ile 2 bin 500 arasında olan binlerce çalışan ise ortada kaldı. Maaş dahil olmak üzere uçuş ve ihbar tazminatlarını alamayan şirket çalışanları bir araya gelerek Atlas Mağdurları (AZAP) isimli bir platform kurdu.





Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, çalışanlardan Pelin Hasret böyle bir platforma neden ihtiyaç duyduklarını ve neden bir araya geldiklerini Artı Gerçek’e anlattı.





Hasret işverenin iflas edene kadar kendilerini çalıştırdığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:





“2019 kasım ayında uçuşlarını durdurma kararı aldı. 14 Şubat’ta iflas masasına iflas başvurusunda bulundu. Bu süre zarfında çalışmaya devam ettik ancak maaşlarımızı alamadık. Biz uçmaya devam ettik, işveren “düzelecek” dedi ancak hep kandırıldık açıkçası. Şirkette 14 Şubat’a kadar çalışanlar vardı ve işveren 1 Şubat ile 14 Şubat arasında onların sigortasını yapmadı. Yasal bir durum yok ortada.”





Koronavirüs nedeniyle müdahil oldukları davanın ertlenmesi nedeniyle hukuki olarak hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Hasret, “Haklarımızı da alamadık. İşveren bize ulaşıyor ve ‘bugün yarın vereceğim’ dedi ancak daha sonra arayıp ‘korona nedeniyle banka işlemlerini yapamıyorum’ gibi bir ifadesi oldu. Böyle ortada kaldık. Benim bildiğim bin 800 kişi bu durumda. Kaptanlar, kokpit, yer çalışanlarının uçuş tazminatları ve geri kalan maaşlar ve ihbar tazminatı gibi çok alacağı var” dedi.





Hasret Borçlar Kanunu’na tabi oldukları için altı ay içinde dava açamamaları halinde tazminat haklarını kaybedeceklerini belirterek yaşanan mağduriyetleri de anlattı:





”2 bin 500 TL’lik ev kredim var. 2 bin 300 TL işsizlik maaşı alıyorum. Geri kalan iki kredim var. Onları da ödeyemiyorum. Çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. Antalya’da biri olan kabin memuru arkadaşımız trafik kazası geçirdi. Ailesine yardım etmek için para topladık."