Bakanın lüks ayakkabılı sel teftişi tepki çekti: 3 emekli, 2 asgari ücretli maaşı ediyor /22 Eylül 2025 09:47

Bakanın lüks ayakkabılı sel teftişi tepki çekti: 3 emekli, 2 asgari ücretli maaşı ediyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize’deki sel felaketini yerinde gördü. Bu sırada giydiği spor ayakkabı sosyal medyada gündem oldu. İtalyan Valentino Garavani marka o ayakkabı 43 bin 950 liraya satılıyor.

SHABER3.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sağanak nedeniyle hasar gören Rize’de incelemelerde bulundu. Uraloğlu’nun, afet bölgesini ziyaret ederken giydiği ayakkabı dikkatlerden kaçmadı. Bu ayakkabının fiyatının 44 bin lira olduğu ortaya çıktı. 2 asgari ücrete denk gelen ayakkabıyı Birgün muhabiri İsmail Arı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma çok sayıda tepki geldi.


Bakan Uraloğlu’nun giydiği ayakkabı sosyal medyada gündem oldu. 

-Çarık giyecek hali yoktu ya, itibardan ayakkabıdan tasarruf olmaz.
-Millet çocuğuna beslenme koyamıyor, bakan 44 bin liralık ayakkabıyla geziyor.
-Oy veren asgari ücretli 2 ay çalışacak bu ayakkabıyı alabilmek için.
-Halk sefaletle uğraşırken sizin 44 bin liralık ayakkabı giymeniz bir müslümana yakışıyor mu?
-Emeklinin 3 maaşını ayağına giyen halden anlar mı?

yorumları yapıldı.

Uraloğlu geçtiğimiz haftalarda da süper lüks Audi’siyle hız yaparak adından söz ettirmişti. 
