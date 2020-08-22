Bakanın okullarında işler yolunda!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 28 Şubat 2002'de Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnşaat Gıda Pazarlama Turizm Ticaret Limited Şirketi ticari unvanı ile kurduğu Maya Okulları'nı büyütüyor.





Şirketin sermayesi kurulduğunda 10 bin liraydı. 3 ortakları vardı. Sermayenin 3 bin 500 lirası Esat Keskiner’e, 5 bin 500 lirası Ziya Selçuk’a ve 2 bin lirası Celal Koyuncu’ya aitti.





Koyuncu, 24 Eylül 2004 tarihinde hissesini Bakan Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’a devretti. İlerleyen yıllarda sermaye kardeş Hamdi Selçuk da dahil oldu.







SERMAYE ARTIRMAYA DEVAM





Şirket sermaye artırımında ilk olarak milyon lirayı 2007 yılında gördü. 24 Ocak 2007 tarihinde 10 bin lira olan sermaye 2 milyon liraya çıkarıldı.





Bir sermaye artırımı da 12 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirildi. 2 milyon lira olan sermaye miktarı 5 milyon liraya çıkarıldı ve bu süreçten sonra şubeler açılmaya başlandı.





Ziya Selçuk, 10 Temmuz 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Atanmasından bir gün önce de 2 milyon 500 bin liralık hissesini kardeşi Oktay Selçuk’a devretti.





Ziya Selçuk bakan olduktan yaklaşık 2 ay sonra şirket yeni bir şube açtı. Gölbaşı’nda açıklan Maya Okulları İncek Anadolu Lisesi’yle şirketin 5 ilde bulunan şube sayısı 9’a çıktı.





Şirket en son bir sermaye artırımı daha yaptı. Mevcut sermayesini 27 Aralık 2019 tarihinde 10 milyon TL artışla 15 milyon liraya çıkardı.





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve kardeşlerinin ortak olduğu Maya Okulları'nın okul ve öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor.





MAYA OKULLARI'NDA HANGİ TEDBİRLER ALINDI?





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle okulların nasıl açılacağı tartışılırken de Bakan Selçuk’un Maya Okulları’nda alınan önlemler de gündeme gelmişti.





Haber ajansı ANKA'nın haberine göre Maya Okulları’nda Koronavirüs'e karşı alınan bazı önlemler şöyle:





*Sağlık Danışma Kurulu oluşturuldu, okul hemşiresi hazır bulunacak.





*Okul binalarında sağlık ekibi ve izolasyon odası oluşturuldu.





*Burun akıntısı, öksürük ve hapşırık, nezle, baş ağrısı, soğuk algınlığı, 37,3 derece ve üzeri ateş, nefes darlığı okulda fark edilen öğrenci ve çalışanların çevresindekiler ile teması sınırlandırılacak.





*İzolasyon odasına alınarak derhal ailesi ve yakınları ile temasa geçilecek.





*Revir personeli her zaman koruyucu kıyafetler içinde ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak hasta kabulü ve müdahalesi yapacak.





*Öğretmenler ders anlatırken siperlik kullanacak.





*Sınıflarda perdelerin kullanımı en aza indirgenecek olup, kontrollü kullanım sağlanacak.





*Ortak kullanıma açık olan atölyelerde bulunan bilgisayar, piyano gibi araçlar her ders sonrası dezenfekte edilecek.







SENSÖRLÜ MUSLUKLAR OLACAK





*El temasını azaltmak için tuvalet ana giriş kapıları kaldırılacak.





*Girişlerde paravan sistemleri oluşturulacak. Lavabolarda sensörlü musluk sistemine geçilecek.





*Ayrıca sosyal mesafeyi sağlayabilmek için yan yana bulunan lavaboların biri kullanıma kapatılacak.





*Yemekhanelerde çatal, kaşık, bıçak, peçete ve kürdan tek kullanımlık kişiye özel olarak poşete konulacak.





*Tuz ve karabiber de tek kullanımlık küçük poşetlerde dağıtılacak. Açık büfe uygulaması salgın tehdidi ortadan kalkana kadar ertelenecek.

