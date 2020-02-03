Bakanın resmi bağışı etik bulunmadı: Avustralya Spor Bakanı istifa etti

Aynı zamanda meclisteki Ulusal Parti'nin genel başkan yardımcılığını da yürüten 50 yaşındaki siyasi, Avustralya'da son bir senedir baş gösteren aşırı kuraklık ve orman yangınları döneminde Tarım Bakanlığı görevini de üstlenmişti.







McKenzie'nin yaptığı bağışla üyesi olduğu atıcılık kulübünün kapanmasının önüne geçmek istediği belirtilirken, Spor Bakanlığı açtığı soruşturmada bu eylemin kurumun kurallarına aykırı olduğunu açıkladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un olayın ortaya çıkması sonrası McKenzie'ye destek verirken, yapılan bağışın bakanlığın mevzuatı çerçevesinde olduğunu iddia etti.





Olay sonrası Avustralya Ulusal Bütçe Denetim Kurumu yaptığı açıklamada geçen sene içerisinde 400 projeye destek verildiğini ve bu desteklerin yüzde 70'inin Spor Bakanlığı bütçesi haricinde yapıldığını kaydetti. Ülkede spor kalkınma bütçesine ayrılan toplam fonun 69 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

