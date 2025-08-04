Bakanın sözleri ne anlama geliyor: LGS skandalı bir öğretmenin üzerine mi yıkılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefet milletvekillerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında usulsüzlük yaşandığına dair iddialarına yanıt verdiği açıklamasında, bir gözetmen öğretmenin sınav kurallarını ihlal ederek soru kitapçığının fotoğrafını çektiğini doğruladı.





SINAV İPTAL TALEPLERİNE KAPIYI KAPATTI

Nefes’in haberine göre, Bakan Tekin, bu olayın “münferit” olduğunu belirterek sınavın güvenilirliğini savundu ve muhalefeti “sorumsuzlukla” itham etti. LGS sınavının “doğruluğundan” ve “güvenilirliğinden” emin olduklarını vurgulayan Bakan, sınavın iptali yönündeki taleplere kapıyı kapattı.





WHATSAPP GRUBUNDA PAYLAŞMIŞLAR

WhatsApp üzerinden LGS sözel oturumu sorularının paylaşıldığına ilişkin gündeme gelen iddialara dair Tekin şu ifadeleri kullandı: “Konunun münferit bir durum olduğu, saat 09.30’da başlayıp 10.45’te tamamlanan ilk oturumun soru kitapçığının Bakanlığımıza bağlı bir okulda gözetmen olarak görevli kadrolu bir öğretmen tarafından sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilmesi ve sonradan oluşturulan belgelerinin dört kişinin dahil olduğu bir mesajlaşma grubunda paylaşılması suretiyle gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntüler Bakanlığın kullandığı orijinal materyal değildir. Bakanlığımızın bilişim altyapısı, her türlü duruma ilişkin analizleri yapabilecek ve süreçteki herhangi bir anormalliği tespit edebilecek niteliktedir.”





Bu açıklama yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Skandalın 'münferit' denilerek sadece bir öğretmenin üzerine yıkılacağı ve üzerinin kapatılacağı endişesi yaşanıyor.



