Samanyolu Haber /Gündem / Bakanın sözleri ne anlama geliyor: LGS skandalı bir öğretmenin üzerine mi yıkılacak? /04 Ağustos 2025 12:22

Bakanın sözleri ne anlama geliyor: LGS skandalı bir öğretmenin üzerine mi yıkılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’de usulsüzlük yaşandığı iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. Bakan Tekin, bir gözetmenin sınava katılmayan öğrencinin kitapçığını açıp fotoğraflarını çektiğini, ardından WhatsApp grubunda paylaştığını açıkladı. Bu açıklama, skandalın bir öğretmenin üzerine yıkılarak kapatılacağı endişesini beraberinde getirdi.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefet milletvekillerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında usulsüzlük yaşandığına dair iddialarına yanıt verdiği açıklamasında, bir gözetmen öğretmenin sınav kurallarını ihlal ederek soru kitapçığının fotoğrafını çektiğini doğruladı.

SINAV İPTAL TALEPLERİNE KAPIYI KAPATTI
Nefes’in haberine göre, Bakan Tekin, bu olayın “münferit” olduğunu belirterek sınavın güvenilirliğini savundu ve muhalefeti “sorumsuzlukla” itham etti. LGS sınavının “doğruluğundan” ve “güvenilirliğinden” emin olduklarını vurgulayan Bakan, sınavın iptali yönündeki taleplere kapıyı kapattı.

WHATSAPP GRUBUNDA PAYLAŞMIŞLAR
WhatsApp üzerinden LGS sözel oturumu sorularının paylaşıldığına ilişkin gündeme gelen iddialara dair Tekin şu ifadeleri kullandı: “Konunun münferit bir durum olduğu, saat 09.30’da başlayıp 10.45’te tamamlanan ilk oturumun soru kitapçığının Bakanlığımıza bağlı bir okulda gözetmen olarak görevli kadrolu bir öğretmen tarafından sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilmesi ve sonradan oluşturulan belgelerinin dört kişinin dahil olduğu bir mesajlaşma grubunda paylaşılması suretiyle gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntüler Bakanlığın kullandığı orijinal materyal değildir. Bakanlığımızın bilişim altyapısı, her türlü duruma ilişkin analizleri yapabilecek ve süreçteki herhangi bir anormalliği tespit edebilecek niteliktedir.”

Bu açıklama yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Skandalın 'münferit' denilerek sadece bir öğretmenin üzerine yıkılacağı ve üzerinin kapatılacağı endişesi yaşanıyor. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanın sözleri ne anlama geliyor: LGS skandalı bir öğretmenin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:42