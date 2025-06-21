Samanyolu Haber /Gündem / Bakanın yattaki fotoğrafı AKP’lileri kızdırdı /21 Haziran 2025 22:30

Bakanın yattaki fotoğrafı AKP’lileri kızdırdı

AKP'li Şamil Tayyar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un lüks yatıyla Yunanistan'a seyahat etmesine tepki gösterdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın lüks bir yatla Yunanistan'a gitmesi gündem oldu. Bakan Ersoy'un lüks yatı AKP'lileri de kızdırdı.

Tayyar, Hakan ve Bakan Ersoy'un fotoğrafını "Bir bakanın Yunan adalarında lüks yatla tatil fotoğrafı, çok rahatsız edici." sözleriyle yorumladı.

Tayyar eleştirisine şöyle devam etti:

Ahmet Hakan gazetecidir, siyasi sorumluluğu yok. Mesleki etik açıdan ihtiyaç duyarsa hesabını verir, takdir kamuoyunundur.

Fakat. Sınırımızda savaş yaşanırken… Gazze katliamı sürerken… Turizm sancılıyken… Hayat bu kadar pahalıyken… Bir bakanın Yunan adalarında lüks yatla tatil fotoğrafı, çok rahatsız edici.

Adına ‘röportaj buluşması’ dense de tevil götürmez. Eskiden bu örnekler çok istisnaydı, şimdi mantar gibi çoğalıyor. Asıl üzücü olan da bu.
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