Bakanlar milletvekili olacak mı?

Seçim kararının resmen alınmasıyla birlikte, ittifak görüşmeleri, milletvekilliği aday adaylığı süreçleri ve liste hazırlıkları da hız kazandı.





Sandık öncesinde ise Ankara'da mevcut bakanların istifa edip etmeyecekleri sorusu ise tartışma konusu oldu.





Muhalefet kanadı, mevcut bakanları istifa etmeleri gerektiğni savunurken AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı cephesi böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyorlar.





İKİ FARKLI SİSTEM





Parlamenter Sistem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ayrımı söz konusu.





Parlamenter sistemde bakanlar aynı zamanda milletvekili de olabildikleri için yeniden adaylık başvurusu yapmaları istifa şartına bağlı değildi. Ancak 2017 Anayasa değişikliğine göre bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanıyor.





Sürecin önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.





ADAY ADAYLIĞI SÜRECİ





Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirlemesinin ardından AK Parti'de, CHP'de, İYİ Parti'de ve MHP'de süreç başladı.





AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partilerinden milletvekili aday adayı olacakların başvuru aidatlarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağış şeklinde yatıracaklarını belirterek, "Bağışlar, yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve genç adaylarımız için 10 bin lira, engelli adaylarımız için de 5 bin lira şeklinde olacak." dedi.





CHP parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.





İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin milletvekili aday adaylığı başvurularının 15 Mart'ta başlayacağını ve 22 Mart’ta tamamlanacağını açıkladı. Erkeklerden 30 bin TL, kadınlardan ve gençlerden 15 bin TL ücret alınacağını belirten Zorlu, engelli aday adaylarından ise ücret talep edilmeyeceğini kaydetti.





MHP milletvekili aday adaylığı için yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacak. Başvuru aidatı olarak 3 bin lira Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankasının Cevizlidere şubelerindeki hesaplara yatırılacak.