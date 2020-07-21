''Bakanlar, MYK'da Albayrak'tan icazet alıp öyle yerlerine otururuyor''

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Karar gazetesinin Youtube kanalında konuştu.





“GEREKLİ YERLERE SELAM ÇAKMAK İSTEYEN BİR SAVCI…”





Geçen hafta içinde parti sözcüsü Selim Temurci’nin ‘Pelikan örgütü’yle ilgili sözleri nedeniyle ifadeye çağrılmasına değinen Ayhan Sefer Üstün, AKP’de bulunduğu dönem içerisinde de bu yapıya dikkat çektiğini vurgulayarak, Pelikan’a karşı yaptığı uyarının kendisinin ihraç edilme sebeplerinden birisi olduğunu savundu. Üstün, şunları söyledi:





“Bununla ilgili Ümraniye Emniyet Müdürlüğü’nde uzun bir ifade verdi Selim Bey, biz de yanındaydık. Savcının tüm bu sorularını orada yanıtladı. Normalde savcının, bir hukukçu olarak yapması gereken şudur: Bir suç unsuru varsa açabilir, suç unsuru yoksa da takipsizlik kararı verir ama takipsizlik kararı vermenin bir bedeli var bugünlerde, veremez. Biraz işi uzatayım, işi biraz büyüteyim, gerekli yerlere selam çakayım diye… Cümlelerin içinde terör kelimesi geçtiğine göre ben bunu terör şubeye göndereyim, bir de onlar baksınlar bakalım diyerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Selim Bey’i ikinci kez ifadeye çağırdılar.”





İktidara geldiklerinde Pelikan örgütünü tasfiye edeceklerini kaydeden Üstün, “Biz iktidara gelene kadar kendilerini tasfiye etsinler veya bir savcı gelsin bunları tasfiye etsin ya da AK Parti tasfiye etsin. Biz iktidara geldiğimizde bu yapıdan hesap soracağız, bu yapıyı tasfiye edeceğiz” dedi.





“İKTİDARIN 2023’E KADAR YÜRÜYECEK NEFESİ KALMADI”





Ayhan Sefer Üstün’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:





“Bugün bu barajları koyanlar yarın o barajlar altında boğulurlar. İktidarın 2023’e kadar yürüyecek nefesi kalmamıştır. Hizmet siyaseti üretememektedir. Sıfırı tüketmemek için erken seçime gidecektir. 2021 yılı içerisinde erken seçim beklentimiz var. Gördükleri en büyük tehlike Gelecek Partisi. Artık anketlerde Gelecek Partisi diye bir parti net bir şekilde gözüküyor.”





“ANKARA’NIN İMAR RANTINI BEŞ KİŞİ PAYLAŞIYOR”





“AK Parti’nin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını hissettik ve bozulan gidişatı düzeltmek için adımlar attık. Siyasi Etik Yasası… Altında benim imzam var, Naci Bostancı’nın imzası var. Bunu muhalefet engellemedi, bizim grubumuz engelledi. AK Parti’nin her bir katında farklı bir iş takip edildiğini gördük. Ankara’nın imar rantını beş kişi paylaşıyor. Bunu engellemek için İmar Rantı Yasası’nı getirelim dedik. Engellendi.”





“BAZI BAKANLAR BERAT ALBAYRAK’IN ÖNÜNDE DÜĞME İLİKLİYORDU”





“Davutoğlu, Merkel ile anlaşmıştı. Avrupa’da 28 ülke ile vizeler kalkacaktı. Gençlerimiz kimsenin bizi kıskanmadığını görecekti. Azerbaycan ölçeğinde bir demokrasi standardına geçelim, babadan oğula geçen bir saltanat düzenini yerleştirelim istediler. AK Parti MKYK’sı isim sıralamasına göre A, B, C diye devam ederdi. Beşinci sırada Berat Albayrak oturuyordu. Bazı bakanlar ve MKYK üyeleri şehzade olarak kabul ettikleri Albayrak’ın önüne gelip dört düğmelerini ilikleyip, icazet alarak yerlerine oturuyorlardı.”





“Adamına göre bir yargı sistemi oluşturuldu. Farklı konuşanın kafasına tokmağın indiği bir dönemdeyiz. İnsanlar kendilerinin yerine de konuşmamızı istiyor.”