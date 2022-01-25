Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu yeni havalimanına inemedi





Alınan bilgiye göre, bakanlar Erdoğan rejimi tarafıdnan büyük reklamı yapılan ve Dünyanın en iyi havalimanı olduğu iddia edilen 'yeni' İstanbul Havalimanı'na inemedi, Kasten pisti yok edilen Atatürk Havalimanı'na ulaşabildiler.









Tepkilerden bazıları şu şekilde:

















Havalimanlarında ulaşımın kapanmasının ardından yurttaşlar havalimanlarında ve uçaklarda büyük zorluklar yaşıyor.Yurttaşlar büyük zorluklar yaşarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, ancak ve ancak Saray'dan aldıkları talimatla harekete geçebilerek İstanbul'a geldi.Bakanların İstanbul'a gelirken yurttaşların kullanımına kapatılan Atatürk Havalimanı'nı kullanması dikkat çekti.Yurttaşlar, gün içerisinde Atatürk Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatılmasına büyük tepki göstermişti.