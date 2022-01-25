Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu yeni havalimanına inemedi /25 Ocak 2022 08:43

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu yeni havalimanına inemedi

İstanbul'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki iki havalimanının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da operasyon durdu.

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Havalimanlarında ulaşımın kapanmasının ardından yurttaşlar havalimanlarında ve uçaklarda büyük zorluklar yaşıyor.

Yurttaşlar büyük zorluklar yaşarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, ancak ve ancak Saray'dan aldıkları talimatla harekete geçebilerek İstanbul'a geldi.

Alınan bilgiye göre, bakanlar Erdoğan rejimi tarafıdnan büyük reklamı yapılan ve Dünyanın en iyi havalimanı olduğu iddia edilen 'yeni' İstanbul Havalimanı'na inemedi, Kasten pisti yok edilen Atatürk Havalimanı'na ulaşabildiler.



Bakanların İstanbul'a gelirken yurttaşların kullanımına kapatılan Atatürk Havalimanı'nı kullanması dikkat çekti.


 
Yurttaşlar, gün içerisinde Atatürk Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatılmasına büyük tepki göstermişti.

Tepkilerden bazıları şu şekilde:




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