Bakanlar TOGG'dan çabuk vazgeçti: Meclis'in önü Mercedes, Audi garajına döndü





"TOGG İLE ÖVÜNDÜ, TEBRİK EDİYORUM"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen Plan ve Bütçe görüşmelerinde yerli otomobil TOGG gündem oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hükümet temsilcilerine eleştirilerde bulunarak çarpıcı ifadeler kullandı. Ağbaba, yalnızca üç bakanın TOGG kullandığını belirtti ve "Diyanet İşleri Başkanı Audi A8 kullanıyor, TOGG'u tercih etmiyor. Bu durumu kınıyorum" dedi.Veli Ağbaba, konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı geçtiğimiz yıl Meclis'e TOGG ile gelmesinden dolayı tebrik etti. Ancak bu yılki bütçe görüşmelerine lüks bir Mercedes araçla katılmasını eleştirdi. Ağbaba şu ifadeleri kullandı:"Sayın Başkan, Sanayi Bakanı’nı TOGG ile ilgili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Geçen yıl buraya TOGG ile geldiği için kendisini tebrik ederim. Ancak bu yıl bütçe görüşmelerine Mercedes ile gelmiş. Yerli ve milli otomobil TOGG’a binmemesi düşündürücü."Ağbaba, yalnızca üç bakanın TOGG kullandığını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:"Şu an Enerji Bakanı, Aile Bakanı ve Ulaştırma Bakanı TOGG kullanıyor. Ancak Diyanet İşleri Başkanı lüks bir Audi A8’e binmeyi tercih ediyor. Bu durum yerli ve milli otomobilimize verilen önemi sorgulatıyor. TOGG’un daha fazla sahiplenilmesi gerekiyor. Sizi kınıyorum."