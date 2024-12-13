Bakanlar TOGG'dan çabuk vazgeçti: Meclis'in önü Mercedes, Audi garajına döndü

"TOGG İLE ÖVÜNDÜ, TEBRİK EDİYORUM"
Veli Ağbaba, konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı geçtiğimiz yıl Meclis'e TOGG ile gelmesinden dolayı tebrik etti. Ancak bu yılki bütçe görüşmelerine lüks bir Mercedes araçla katılmasını eleştirdi. Ağbaba şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Başkan, Sanayi Bakanı’nı TOGG ile ilgili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Geçen yıl buraya TOGG ile geldiği için kendisini tebrik ederim. Ancak bu yıl bütçe görüşmelerine Mercedes ile gelmiş. Yerli ve milli otomobil TOGG’a binmemesi düşündürücü."
"3 BAKAN TOGG KULLANIYOR, DİYANET BAŞKANI AUDİ’DE"
Ağbaba, yalnızca üç bakanın TOGG kullandığını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an Enerji Bakanı, Aile Bakanı ve Ulaştırma Bakanı TOGG kullanıyor. Ancak Diyanet İşleri Başkanı lüks bir Audi A8’e binmeyi tercih ediyor. Bu durum yerli ve milli otomobilimize verilen önemi sorgulatıyor. TOGG’un daha fazla sahiplenilmesi gerekiyor. Sizi kınıyorum."