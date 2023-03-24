Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlara milletvekilliği tartışması: 'Sistemimize göre istifa etmeleri gerekmiyor' /24 Mart 2023 12:21

Bakanlara milletvekilliği tartışması: 'Sistemimize göre istifa etmeleri gerekmiyor'

17 bakanın milletvekili adayı olacağının açıklanmasının ardından AKP'li Ali İhsan Yavuz, 'Bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor' dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dahil 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıklamıştı.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan görevde olan bakanların adaylık sürecinde istifa edip etmeyecekleri sorusuna yanıt geldi. Yavuz, bakanların istifa etmeyeceğini söyledi.

Ali İhsan Yavuz şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlarımız Genel Merkezimize hemen hemen gelir. Sadece adaylık için değil bu durum. Bakanlarımızın milletvekilliği olup olmamasında partimizin bir bakış açısı var. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bakanlarımızın olduğu listeler oluşacak gibi duruyor. Bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler. Hangi ile aday olacak gibi konular Sayın Cumhurbaşkanımızın bileceği konulardır.”
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