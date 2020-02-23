Bakanlardan açıklama gelmiyor

İdlib'de art arda gelen saldırılarda 16 askerimiz şehit olurken, Rusya ile de ilişkiler gerildi. Yaşanan gerginlikle birlikte Rusya sınırında koca dolduğu gerekçe gösterilerek 5 bin ton domates sınırdan içeri alınmadı. Yaklaşık bir ay bekletilen domateslerin çöpe gittiği açıklandı.







150 bin tonluk kotanın dolduğu ve bu sebeple Rusya'nın almadığı domatesler 28 gün sonra çıkış noktası Antalya'ya döndü. Rusya Tarım Bakanlığı'nın Türkiye'den kendilerine yapılan ihracatın 144 bin tonda olduğu açıklamasını hatırlatan Özer şunları söyledi. “Yıllık 1 milyon ton domates ihtiyacı olan Rusya, neden kapıdaki domateslerin çürümesine yol açtı? Peki, neden bunca zamandır bizim taraftan resmi bir açıklama yapılmadı? Mesela neden 150 bin tonluk kotanın dolduğunu ihracatçılar birliği söylüyor da, bakanlarımızın ağzını bıçak açmıyor? İdlib sürecindeki yanlış politikanın buna etkisi nedir? İdlib krizi bizim domatese kadar geldi mi?”





"BAKANLARIMIZ SUS PUS"





Rusya'nın 50 bin ton kota artırımı talebinin de basına yansıdığını ama bizden herhangi bir resmi yanıt verilmediğini belirten Özer, “Duvardan ses geliyor, bakanlarımız sus pus. Hem Tarım Bakanlığı’mızı hem de Ticaret Bakanlığı’mızı açıklama yapmaya davet ediyoruz. Üreticimiz, ihracatçılarımız uğradıkları zarardan dolayı büyük bir mağduriyet içinde. Kendilerini yapayalnız hissediyorlar. Hiçbir planlaması olmayan bu saray yönetimi yüzünden ekmeklerinden olma korkusu yaşıyorlar. Eğer bu insanları üretimden koparırsak, yarın yiyecek sebze bulamayız! Eğer bu seralarda üretim yapılmazsa çalışan 150 bin işçi ailesi işsizler ordusuna katılır. Kısacası bu sorunun mutlaka çözülmesi gerek, çünkü geleceğimizi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.