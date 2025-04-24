Bakanlardan deprem açıklaması! 'Artçılar azalma eğiliminde'





'ARTÇILAR AZALMA EĞİLİMİNDE'





'NORMALİN 10 KATI ÇAĞRI OLDU'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şu ana kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 4 ve üzeri 8 artçı deprem kaydedildi. AFAD'ın yaptığı değerlendirmeye göre bu artçıların 7'si depremden sonraki ilk 4 saatte kaydedildi. Son 12 saatlik dilimde ise 4'ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova’daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul’daki ihbarların yüzde 20’si Anadolu yüzde 80’i Avrupa Yakası’ndan geldi. Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler" açıklamasını yaptı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şu ifadeleri kullandı:"Demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu yapılarında ciddi bir problemin yaşanmadığını ifade etmek isterim. İstanbul’un ana ulaşım akslarında D-100, TEM ve KMO’da aynı şekilde bir problem olmadığını özellikle D-100 ve TEM’deki depreme yönelik viyadük ve köprülerdeki iyileştirmelerin bu sonuçta ciddi etkisi olduğunu söylemek isterim.Normalin 7 ile 10 katı çağrı oldu ve 2 kat da internet tabanlı görüşmelerde artış oldu. İlk 15 dakikada GSM operatörleri üzerinden yapılan çağrının yüzde 75'i karşılandı. İnternet tarafında herhangi bir problem olmadığını ve bunu kullanan vatandaşlarımızın her şeyiyle görüşmelerini sağladığını gördük. Buradan özellikle yoğun anlarda, kriz anlarında internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda 150 bin-200 bin araç geçirebiliriz tek yönlü, siz oraya 500 bin aracı yönlendirirseniz elbette orada bir kapasitede sıkıntı olacaktır. Biraz bunu yaşadık. Ancak bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı biraz daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim."