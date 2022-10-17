Samanyolu Haber /Gündem / Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri /17 Ekim 2022 11:51

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerin cenazesine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın güldüğü anlar tepki çekti

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi Müdürlüğü'ne ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Berkay Kesim dün son yolculuğuna uğurlandı. 

25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim için köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve maden işçisinin sevenleri katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cenazenin köy mezarlığındaki alana getirildiği sırada imamla konuşurken güldüğü anlar ise dikkat çekti.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından maden işçisinin cenazesi toprağa verildi.

Öte yandan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, bir başka maden işçisinin cenazesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cenaze sırasında konuşup gülüşmelerine dikkat çekti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri Sonraki Haber >>

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:51