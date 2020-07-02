Samanyolu Haber /Gündem / Bakanların ziyaretinden sonuç çıkmadı: Almanya geri adım atmadı /02 Temmuz 2020 14:31

Bakanların ziyaretinden sonuç çıkmadı: Almanya geri adım atmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı ı Mehmet Nuri Ersoy Berlin'de Almanya'nın seyahat kısıtlamasının kaldırılması için görüşmelerde bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile basın toplantısı yapan Çavuşoğlu bir sonuç elde edemediklerini açıkladı

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile basın toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Almanya turizm sektörü için de çok önemli." ifadelerini kullandı. 



Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise topu Avrupa Birliğine attı. 


Bakan Maas ,basın toplantısında 'Güvenli bir turizmin, korona krizi kapsamında nasıl sağlanabileceğini ele aldık. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.' dedi 

Almanya'nın seyahat kısıtlamasını AB kapsamında ele aldığına dikkat çeken Maas  'Avrupa genelinde görüş birliği' sağlanması gerektiğine vurgu yaptı . 

Türkiye'nin listede olmadığı 14 ülkeye seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı ülkeleri hatırlatan Bakan Maas 'Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı, bu bir adımdır. Daha başka adımlar da olacaktır. Brüksel'in ve Almanya'nın tabi hep verilere bakarak, enfeksiyon verilerine bakıyoruz. Her bir ülkenin hangi tedbirleri aldığına bakıyoruz. Bugün bu konuda birçok bilgiyi edindik.

Bölgesel rakamların gelecekte çok önemli olacağından hareket ediyoruz. Yeni vakalar nerede, nerede hiç yok, bunların dikkate alınması gerekiyor. Avrupa genelinde bir çerçeve oluşturmuş bulunuyoruz. Karantina şartları da bu şekilde belirleniyor. Yani Almanya'da hem içe hem dışa yönelik risk bölgeleri kategorisi de dikkate alınmak zorundadır. İki haftalık aralarla olmak üzere AB'de bu konu sürekli yeniden incelenecektir.' dedi 

Bu açıklamaların ardından Almanya'nın seyahat kısıtlaması kararından geri adım atamamış oldu 


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