Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan: Yerim dar diyorsun! /25 Mart 2020 11:57

Erdoğan: Yerim dar diyorsun!

Dünya liderleri Koronavirüs salgını ile mücadeleyi anlatmak ve vatandaşlarına moral vermek için her gün kameraların karşısına geçip soruları cevaplandırıyor. Türkiye'de salgından önce her adımı canlı yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Saray'a kapandı. Erdoğan bakanlar ile video-konferans vasıtasıyla görüşüyor.

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakanlarla video-konferans ile yaptığı görüşmeler devam ediyor.

Erdoğan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerin görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan, bütün bakanlarla video-konferans üzerinden görüşüyor.

"ONDAN BİZE DE GÖNDERİN"
 
Erdoğan, Bakan Dönmez ile ekrandan görüşürken dezenfektan açığının kapatılması için kampanya yapılması talimatını verdi: “Eğer gerçekten söylediğiniz dezenfektan, hakikaten bu işi gördüğüne göre, ciddi bir reklam kampanyasına girip açığı kapayalım. Siz bundan bize de gönderin..." 

"EN BÜYÜK ODAMIZ BURASI" 

Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı video-konferansta "mesafe" konusu gündeme geldi.

Erdoğan, Çavuşoğlu'na "Birbirinize bu kadar yakın olmamanız lazım." derken, Çavuşoğlu, "Bakanlığımızın en büyük odası burası." cevabı gülüşmelere sebep oldu. 

Erdoğan, "Yerim dar diyorsun!" dedi.
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