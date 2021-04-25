Bakanlığa dezenfektan satan eski Ticaret Bakanı yeni iddia

Ticaret Bakanlığı'na şirketinden dezenfektan satmasının ardından görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'ın şirketi Nanoksia’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1.4 milyon liralık yatırım desteği aldığı belgelendi.





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, resmî sitesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan adımları anlattığı bölümde “KOBİ Teknoyatırım Destek Programı” kapsamında dezenfektan, kolonya, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri üreten KOBİ'lere 6 milyon TL'ye kadar destek verildiği bilgisini paylaştı. Örnek olarak da Nanoksia şirketine verilen desteği gösterdi. Sitede “Tekirdağ ilinde ‘dezenfektan' konusunda yatırım yapacak olan NANOKSİA Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin projesi destek kapsamına alınmış olup sağlanacak destek tutarı 1.443.998,40 TL'dir” denildi.





2019 yılında İstanbul Beykoz'da kurulan şirket, haşarat ilacı ve diğer zirai-kimyasal ürün imalatı için Tekirdağ'da yatırım yaptı. Resmi kayıtlarda sabit yatım tutarı 2 milyon 520 bin TL olarak yer aldı.













Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, şirketin devletin bazı iş kollarına tanıdığı neredeyse bütün teşviklerden de yararlandığına dikkat çekerek, “Devletten teşvik al, bakanlıktan yatırım desteği al, başında bulunduğun bakanlığa piyasa fiyatının üzerinde dezenfektan sat. Bu ancak Türkiye'de olur” diye tepki gösterdi.





Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığın iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" duyurusu yapıldı. Bakanlık açıklamasına göre, tartışma yaratan alım ihale açılmadan yapıldı.





Ruhsar Pekcan aynı gece, kabine değişikliğiyle görevden alındı yerine Mehmet Muş atandı.





Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait ‘Nanoksia' adlı şirketin, bakanlığa sattığı dezenfektan fiyatının piyasanın üzerinde olduğu belirtiliyor.