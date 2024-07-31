Bakanlığa göre kayıp çocuk yok

Bakan Göktaş ise 10 Temmuz tarihinde verdiği cevapta aynı şeyleri tekrarladı. Deprem nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş veya refakatçisi olmayan 1912 çocuğun Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü’nde kayıt altına alındığını belirten Göktaş “Bu çocuklardan 1877’si ailelerine teslim edildi, 11 çocuk bakım ve koruma altına alındı, 17 çocuk vefat etti. 7 çocuk ise aile odaklı hizmetlerden faydalandı” dedi. Göktaş, çocukların herhangi bir şekilde üçüncü şahıs, kurum, dernek veya vakfa yerleştirilmediğini de iddia etti.





CHP’li Bülbül, konu hakkında Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı 38 çocuk kayıp açıklamasını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı: “Bakan, o zaman da kayıp çocuk olmadığı iddiasını sürdürmüştü. Ancak depremden üç aydan sonra Hollanda’da 5 yaşında bir çocuk bulunmuştu. Yine depremden 41 gün sonra aile Hatay’dan Mersin’de bir hastaneye sevk edilirken, çocukları İstanbul’da bulunmuştu. Bakan Yanık’ın ısrarlı açıklamalarının ardından kayıp çocuk haberleri gelmeye devam etti. Bu nedenle Bakan Göktaş’ın yanıtlarına da güvenemiyoruz. Yakınlarından haber alamayan, cenazesini bulamayan aileler perişan halde.





Sendika.Org’a konuşan Mutlu, komşusunun haber vermesi üzerine kendi arsasının da olduğu bölümde ağaç kesiminin olduğunu, peşine düştüğünde ise söz konusu arsalar hakkında valiliğin “konaklama amaçlı geçici el koyma” kararının olduğunu öğrendiğini belirtti.





BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre deprem bölgesinde kayıp çocuklar en önemli başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Aileler, deprem sonrası kaybolan çocuklarının izini ararken refakatsiz çocukların durumu tartışılıyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a depremde kaybolan çocuklarla ilgili 19 Nisan tarihinde soru önergesi verdi.Bülbül, Bakan Göktaş’ın ocak ayında yaptığı "1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını ilan ediyorum" açıklamasını hatırlatarak Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12 Şubat 2024 tarihli yazısında geçen 26 kayıp çocuğun aranmasına atıf yaptı.Öte yandan Hatay’ın Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’ndeki sahibine haber dahi verilmeden yapılan zeytinliklerin kesim işlemi durduruldu. Kıyımın gerekçesi, yeni yapılan TOKİ konutlarına yol yapımı oldu. Arsa sahiplerinden olan ve Rezerv Alana Hayır İnisiyatifi Sözcüsü Çiğdem Mutlu, hukuksuz kıyımın kendisinin suç duyurusunda bulunduktan sonra durduğunu açıkladı.Maraş merkezli depremlerde 44 kişinin hayatını kaybettiği Saitbey Sitesi davasına ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı tarafından alınan kararın gerekçesinde, "Dulkadiroğlu Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli olan sorumlu personellerle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda, Dulkadiroğlu Belediyesi’nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma" iddiaları ile 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni talep etti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya imzalı 4 Haziran 2024 tarihli kararda, 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi. Karar, ailelere yeni tebliğ edildi. Kararda, Saitbey Sitesi B blokuna ilişkin, daha önce yapıya ait herhangi bir ön hasar tespitinin bulunmadığına dikkat çekildi.