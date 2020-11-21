Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlığa süper lig ve film paketi alındı, faturasını devlet ödedi /21 Kasım 2020 13:20

Bakanlığa süper lig ve film paketi alındı, faturasını devlet ödedi

Sayıştay, bir bakanlıkta bakan, müsteşar ve danışman odalarındaki televizyonlar için “süper lig”, “film” ve “şampiyonlar” paketleri satın aldığını tespit etti. Bakanlık yetkilileri, “Görev ve yetki alanımızla ilgili, misafirlerimiz oluyor” savunması yapınca kamu zararı oluşmadığına karar verildi.

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Sayıştay denetçileri, bir bakanlıktaki denetimleri sırasında bakan ve müsteşar makam odaları ile danışman odalarındaki televizyonlara Beinsport’un müzik ve eğlence, süper lig, şampiyonlar ligi ve film paketinin satın alındığını tespit etti.
 
Birgün’ün haberine göre, Sayıştay denetçileri, bir bakanlıktaki denetimleri sırasında bakan ve müsteşar makam odaları ile danışman odalarındaki televizyonlara “sporsever, belgesel, çocuk, müzik ve eğlence, haber ve dünya paketleri” ile “süper lig”, “film” ve “şampiyonlar” paketleri satın alındığını ve bunların abonelik bedellerinin de bütçeden ödendiğini belirledi.

Bu tespit üzerine başlayan hesap yargılaması sonucunda ortaya çıkan kamu zararının sorumlulara ödettirilmesi kararı verildi. Ancak bir özel kalem müdürü, kararı temyiz edince yeniden yargılama yapıldı ve bu kez yapılan savunma kabul edilerek kamu zararı oluşmadığına, bedelin tahsil edilmesine gerek olmadığına hükmedildi.

Bütçe Kanununun bu tür harcamaları uydu haberleşme gideri olarak değerlendirdiği belirtilerek yargılama sorumlular lehine sonuçlandı.

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