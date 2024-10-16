Bakanlığı sonrasında Nebati'yi ekonomik kriz vurdu. Yedi mağazası kepenk indirdi

Döviz kurlarını dengelemek için Türkiye'nin başına Kur Korumalı Mevduat sistemini saran AKP'nin Hazine ve Maliye Bakanları'ndan Nureddin Nebati'yi de ekonomik kriz vurdu.







Nebati'nin bakanlık döneminde ailesine ait BG Store Mağazacılık Anonim Şirket'e ait şubelerin sayısını katlanmıştı. 11 şube açan BG Store'un yedi şubesini kapattığı öğrenildi.





Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Nebati Ailesi’ne ait altısı İstanbul biri İzmir'de olan kapanan şubeleri şöyle:





İzmir Şubesi (7 Mart 2024)





Maltepe Piazza Şubesi (6 Eylül 2023)





Hilltown Şubesi (17 Ekim 2023)





Nev Çarşı Şubesi (14 Kasım 2023)





Havalimanı Şubesi (3 Eylül 2024)





Ataköy Şubesi (3 Ekim 2024)





Meydan AVM Şubesi (4 Ekim 2024)