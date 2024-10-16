Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlığı sonrasında Nebati'yi ekonomik kriz vurdu. Yedi mağazası kepenk indirdi /16 Ekim 2024 11:44

Bakanlığı sonrasında Nebati'yi ekonomik kriz vurdu. Yedi mağazası kepenk indirdi

Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra ailesine ait giyim şirketinin mağazalarının sayısı artan AKP'li Nureddin Nebati'ye kötü haber geldi. Şirketin yedi şubesi kapandı.

SHABER3.COM

Döviz kurlarını dengelemek için Türkiye'nin başına Kur Korumalı Mevduat sistemini saran AKP'nin Hazine ve Maliye Bakanları'ndan Nureddin Nebati'yi de ekonomik kriz vurdu.

Nebati'nin bakanlık döneminde ailesine ait BG Store Mağazacılık Anonim Şirket'e ait şubelerin sayısını katlanmıştı. 11 şube açan BG Store'un yedi şubesini kapattığı öğrenildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Nebati Ailesi’ne ait altısı İstanbul biri İzmir'de olan kapanan şubeleri şöyle:

İzmir Şubesi (7 Mart 2024)

Maltepe Piazza Şubesi (6 Eylül 2023)

Hilltown Şubesi (17 Ekim 2023)

Nev Çarşı Şubesi (14 Kasım 2023)

Havalimanı Şubesi (3 Eylül 2024)

Ataköy Şubesi (3 Ekim 2024)

Meydan AVM Şubesi (4 Ekim 2024)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanlığı sonrasında Nebati'yi ekonomik kriz vurdu.... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:12